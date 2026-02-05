Mumbai Pune Expressway Accident : मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वे वरील वाहतूक सुरळीत, अपघातग्रस्त गॅस टँकर हटवला; ३२ तासांचा थरार संपला

मुंबई-पुणे द्रुतगती एक्सप्रेस वे वरील भीषण अपघातानंतर तब्बल ३२ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर अपघातग्रस्त प्रोपिलीन गॅस टँकर अखेर रस्त्यावरून हटवण्यात यश मिळाले आहे. यामुळे पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे दोन्ही मार्गावरील वाहतूक पुन्हा एकदा पूर्णपणे सुरळीत सुरू झाली आहे..मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) संध्याकाळी सुमारे ५ वाजता खंडाळा घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारा अत्यंत ज्वलनशील प्रोपिलीन गॅस वाहून नेणारा टँकर पलटी झाला होता. टँकर पलटी होताच गॅसची मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू झाली, ज्यामुळे मोठ्या दुर्घटनेचा धोका निर्माण झाला होता. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..या घटनेनंतर प्रशासनाने तात्काळ मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक थांबवली. सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही बाजूंची वाहतूक काही काळ पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली. यामुळे महामार्गावर २० ते २५ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या हजारो प्रवासी, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, महिला आणि रुग्ण वाहनांमध्ये अडकून पडले होते.अन्न-पाणी, शौचालयाची सोय नसल्याने अडकलेल्या लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला..Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक, टोल वसूल करताय पण सुविधा देणार कोण?.टँकरमध्ये काही प्रमाणात गॅस शिल्लक असण्याची शक्यता लक्षात घेता ,टँकर हटवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सावधगिरीने राबवण्यात आली. फायर ब्रिगेडच्या गाड्यांकडून सतत पाण्याचा मारा करण्यात येत होता. संपूर्ण परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली. या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये पोलिस विभाग, एनडीआरएफ , फायर ब्रिगेड, ओएनजीसीचे तज्ज्ञ, सीआयएसएफ जवान आणि स्थानिक स्वयंसेवक यांनी समन्वय साधत काम केल्याने संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली..मात्र अशा परिस्थितीत टोल नाक्यांवर टोल वसुली सुरुच होती, तसेच प्रशासनाकडून पुरेशी मदत मिळाली नसल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मात्र आता ३२ तासांच्या अथक परिश्रम अपघात ग्रस्त टॅंकर हटवण्यात आला असून वाहतूक सुरळीत झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.