Gas Tanker Accident : ज्वलनशील वायूमुळे प्रशासनही हतबल; गॅस टँकर अपघाताची चौकशी सुरू : जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील गॅस टॅंकरच्या अपघाताची घटना नेहमीपेक्षा खूपच वेगळी होती. एरवी अपघात झाल्यास तत्काळ मदत पोहोचते; या वेळी मात्र त्यावर तज्ज्ञांच्या पथकाशिवाय काहीच करता येत नव्हते. या घटनेचा अहवाल तयार करून चौकशी केली जाईल. मात्र भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जाईल, पर्यायी व्यवस्थाही उभा केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी सांगितले. .Mumbai-Pune Expressway Traffic jam : द्रुतगतीवरील कोंडी धोक्याची घंटा, महामार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची कसोटी; यंत्रणांतील मर्यादा उघड.डुडी म्हणाले, ''द्रुतगती महामार्गावर अपघात होतात; मात्र अपघाताच्या घटनेनंतर अर्ध्या तासात मदत पोहोचते. वाहतूक कोंडी झाल्यानंतरही त्यावर तातडीने मार्ग काढला जातो. मात्र गॅस टॅंकरच्या अपघाताची घटना वेगळी होती. टॅंकरमधून बाहेर पडणारा गॅस ज्वलनशील होता, त्यामुळे प्रशासनाला तिथे काही करता येत नव्हते..त्यासाठी तज्ज्ञांच्या पथकाची आवश्यकता होती. हे पथक आल्यानंतर अतिशय काळजीपूर्वक हे काम करण्यात आले. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, याची प्रशासनाकडून काळजी घेतली जाईल. या घटनेचा सविस्तर अहवालही तयार करून त्याची चौकशी करत आहोत. ज्वलनशील गॅस घेऊन जाणाऱ्या वाहनांबद्दल नेमकी काय काळजी घ्यावी, याचाही विचार केला जात आहे. दक्षिण भारतातून येणाऱ्या वाहनचालकांना त्याविषयी काही जागृती करता येईल का? याचाही आम्ही विचार करत आहोत.