कोट्यवधींचा टोल, पण सुरक्षा शून्य? टँकरचालकाचा निष्काळजीपणा अन् मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे 'जाम'; आपत्कालीन यंत्रणेची मोठी कसोटी

खालापूर : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी (Mumbai Pune Expressway) सायंकाळी पुण्याहून मुंबईकडे येणारा ज्वालाग्राही प्रोपेलिन गॅसने भरलेला टँकर आडोशी हद्दीत उटल्यानंतर झालेल्या गॅस गळतीने आपत्कालीन यंत्रणा, महामार्गावरील सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रवाशांची मोठी कसोटी पाहिली. तब्बल २३ तास गळती आटोक्यात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांदरम्यान प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले, तर द्रुतगती मार्गावरील यंत्रणांची मर्यादा पुन्हा एकदा समोर आली..दररोज टोलच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणाऱ्या मार्गावर अपघात व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा पुरेशी सक्षम आहे का, असा प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित झाला. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग अस्तित्वात येऊन २६ वर्षे झाली असून, बोरघाट उतरून मुंबईकडे येणारा आडोशी परिसर 'मृत्यूचा पट्टा' म्हणून ओळखला जातो. याच ठिकाणी टँकरचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात घडला..घाट उतरताना वाहनचालक वेगमर्यादेचे पालन न करता इंधन बचतीसाठी वाहन न्यूट्रलमध्ये टाकतात. परिणामी ब्रेक न लागणे व वाहन अनियंत्रित होऊन अपघात होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. मंगळवारी झालेला अपघातही याच कारणामुळे घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घटनास्थळी एनडीआरएफ, पोलिस अधिकारी, महामार्ग पोलिस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, क्रेन, बीपीसीएल व रिलायन्सचे रासायनिक तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांची मोठी यंत्रणा तैनात होती..गळती नियंत्रणात आल्यानंतर दुसऱ्या टँकरमध्ये गॅस ट्रान्स्फर करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मंगळवारी रात्रीपासून पुण्याहून मुंबईकडे येणारी वाहतूक जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर वळवण्यात आली होती. बुधवारी सकाळी खालापूर टोलनाक्यापासून माडप अशा सहा ते सात किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..आवश्यक तज्ज्ञ पथकांची उणीवद्रुतगती मार्गावर दररोज घातक रसायने व गॅस वाहतूक करणारे शेकडो टँकर धावतात; मात्र अशा वाहनांच्या चालकांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. गॅस गळती रोखण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ पथकाची उणीवही या घटनेत प्रकर्षाने जाणवली. सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या आडोशी पट्ट्यात भविष्यात अशा घटनांवर तात्काळ नियंत्रण मिळवण्यासाठी अधिक प्रभावी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे..नोकरदार, व्यावसायिक हवालदिलपुणे : द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी आणि बुधवारी झालेल्या तीव्र वाहतूक कोंडीमुळे वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. या कोंडीत अडकलेल्या शेकडो प्रवाशांना अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योजक अडकून पडले. वेळेत अपेक्षित ठिकाणी पोहोचता न आल्याने त्यांच्या कामकाजावर थेट परिणाम झाला..पुणे आणि मुंबईदरम्यान दररोज कामानिमित्त ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आयटी, उद्योग, व्यापार तसेच सेवा क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी दररोज द्रुतगती मार्गाचा वापर करतात. मात्र, अचानक झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे कार्यालयीन वेळापत्रक कोलमडले. अनेकांना महत्त्वाच्या बैठका रद्द कराव्या लागल्या, तर काहींना उशिरा कार्यालयात हजेरी लावावी लागली..ऑफिसचे काम असेल तसे मी सकाळी द्रुतगती मार्गाने मुंबईला जातो. मात्र, आज तीन तास वाहन एकाच जागी होते. महत्त्वाची क्लायंट मीटिंग होती; ती वेळेत गाठता आली नाही. याचा थेट परिणाम कामावर झाला.- अमोल देशमुख, आयटी कर्मचारीसहा तास कोंडीत एकाच ठिकाणी अडकून होतो. मार्ग कधी खुला होईल, याबाबत काहीच माहिती मिळाली नाही. मार्ग सुरू करण्यासाठी नेमकी काय समस्या होती, हेदेखील कळाले नाही.- हर्ष दोशीमी आठहून अधिक तास अडकलो होतो. मंगळवारी रात्री साडेबारानंतर वाहतूक काहीशी खुली झाली.- विघ्नेश राणे, प्रवासी.