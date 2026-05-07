Mumbai Pune Expressway Missing Link Video Viral : 180 मीटर उंचीवर क्रेनमध्ये बसून रीलबाजी; 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पातील कामगारांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा!

Mumbai Pune Expressway Missing link Viral Video : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाशी संबंधित एक धक्कादायक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांच्या मनात संतापाची लाट उसळली असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) प्रवाशांच्या आणि कामगारांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजी आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..या व्हिडिओमध्ये मिसिंग लिंक प्रकल्पातील सुमारे १८० फूट उंचीच्या पुलावर सुरू असलेल्या किरकोळ कामादरम्यान, एका कामगाराने क्रेनमध्ये बसून रील तयार केल्याचे दिसत आहे..विशेष म्हणजे, क्रेनच्या ट्रॉलीमध्ये एकूण चार ते पाच कामगार बसलेले असून ती ट्रॉली पुलाच्या अगदी टोकावर असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. पुलाखाली वेगाने धावणारी वाहने आणि खोल दरी पाहता, ही कृती अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट होते..रील तयार करताना जर थोडेसेही दुर्लक्ष झाले आणि ही ट्रॉली पुलावरून कोसळली, तर मोठी दुर्घटना घडू शकते. या विचारानेच अंगावर काटे येतात. त्यामुळे या घटनेमुळे सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..दरम्यान, पुलावर वाहनचालकांनी थांबून फोटो किंवा सेल्फी काढल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाते. कारण, अशा कृतींमुळे अपघाताचा धोका वाढतो. महामार्ग पोलिसांची ही भूमिका योग्यच मानली जाते. मात्र, दुसरीकडे कामगारांकडून असे जीवघेणे स्टंट होत असताना प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदार नेमके काय करत आहेत, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..सुमारे १०.५ किलोमीटर लांबीच्या या मिसिंग लिंक प्रकल्पात दोन भव्य बोगदे, उंच व्हायाडक्ट आणि टायगर व्हॅली परिसरात सुमारे १८२ मीटर उंचीचा केबल-स्टेड पूल उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील २३.७५ मीटर रुंद बोगदा हा जगातील सर्वात रुंद बोगद्यांपैकी एक मानला जातो..या प्रकल्पामुळे मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर सुमारे ६ किलोमीटरने घटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच, या प्रकल्पातील बोगद्याची जगातील सर्वाधिक रुंद भूमिगत बोगदा म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे.