Mumbai Pune Expressway Traffic : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर वाहतूक कोंडीमुळे नोकरदार व व्यावसायिकांची त्रासदायक प्रतीक्षा

पुणे : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर मंगळवारी व बुधवारी झालेल्या तीव्र वाहतूक कोंडीमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या कोंडीत अडकलेल्या शेकडो प्रवाशांना अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरदार, व्यावसायिक आणि उद्योजक अडकून पडले. वेळेत अपेक्षित ठिकाणी पोहोचता न आल्याने त्यांच्या कामकाजावर थेट परिणाम झाला.पुणे आणि मुंबईदरम्यान रोज कामानिमित्त ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आयटी, उद्योग, व्यापार तसेच सेवा क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी दररोज एक्स्प्रेस वेचा वापर करतात. मात्र अचानक झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे कार्यालयीन वेळापत्रक कोलमडले. अनेकांना महत्त्वाच्या बैठका रद्द कराव्या लागल्या, तर काहींना उशिरा कार्यालयात हजेरी लावावी लागली..Nashik-Pune Highway : टोल भरूनही रांगेत उभे राहा! नाशिक-पुणे महामार्ग पुन्हा ठप्प, प्रवाशांचा संताप शिगेला.आयटी कंपनीत कार्यरत असलेले अमोल देशमुख म्हणाले, ''ऑफीसचे काम असेल तसे मी सकाळी एक्स्प्रेस वेने मुंबईला जातो. मात्र आज तब्बल तीन तास वाहन हललेच नाही. महत्त्वाची क्लायंट मीटिंग होती; ती वेळेत गाठता आली नाही. याचा थेट परिणाम कामावर झाला.''एक्सवर आपली आपली भावना व्यक्त करताना हर्ष दोशी यांनी नमूद केले की, आम्ही तब्बल सहा तास वाहतूक कोंडीत एकाच ठिकाणी अडकून होतो. मार्ग कधी खुला होईल याबाबत काही माहिती आम्हाला या दरम्यान मिळाली नाही. तसेच मार्ग सुरू करण्यासाठी नेमकी काय समस्या होती हे देखील कळाले नाही..विघ्नेश राणे यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद आहे की, मी आठ हून अधिक तास अडकून पडलो होतो. मंगळवारी रात्री १२.३० नंतर वाहतूक काहीशी खुली झाली. पोलिस मोठे प्रयत्न करून कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न करत होते..प्रवास अर्धवट सोडून पुन्हा मुंबईलाहितोशी दास हे काही कामानिमित्त बुधवारी मुंबईहून पुण्याला येत होते. मात्र ते देखील या कोंडीत अडकले. त्यामुळे ते ज्या बसने पुण्याला येत होते ते बस त्यांनी मध्येच सोडून दिली. त्यानंतर ते पुन्हा मुंबईला परतले. याबाबत त्यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे.