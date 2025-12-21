पुणे

Mumbai Pune Expressway Traffic: वीकेंडचा फटका; बोरघाटात तासन्‌तास वाहतूक कोंडी, प्रवाशांची कसरत

Bor Ghat Bottleneck Slows Down Vehicle Movement: वीकेंड आणि सुट्ट्यांमुळे मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर बोरघाट परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. आडोशी बोगदा ते खंडाळा दरम्यान वाहनचालकांना तासन्‌तास अडकावे लागले.
लोणावळा : ‘वीकेंड’ आणि सुट्ट्यांचा योग आल्याने मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर बोरघाट परिसरात शनिवारी (ता. २०) सकाळपासून वाहनांच्या रांगा लागल्या. पर्यटनासाठी बाहेर पडलेल्या प्रवाशांमुळे तसेच खासगी वाहने, बस व अवजड वाहनांची संख्या वाढल्याने आडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिटदरम्यान वाहनांच्या रांगा लागल्याचे चित्र होते.

