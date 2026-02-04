पुणे

Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक, टोल वसूल करताय पण सुविधा देणार कोण?

Mumbai Pune Expressway : दोन्ही बाजूंना १० ते १२ किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. प्रवाशांनी सोशल मीडियावर टोल वसुली असूनही सुविधा नसल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. राज्य सरकार, टोल कंत्राटदार आणि व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.
Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आडोशी बोगद्याजवळ उलटलेल्या गॅस टँकरमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) संध्याकाळी झालेल्या अपघातानंतर 16 तास उलटूनही गॅस गळती थांबलेली नसून, अग्नीशमन दल, बचाव व मदत पथक आणि NDRFच्या टीम घटनास्थळी तैनात आहेत. टॅंकर हलवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र मागील १५ तासांपासून हजारो प्रवासी या वाहतूक कोंडीत अडकून पडले आहेत. या वाहतुकोंडीमुळे अनेकांना पश्चातापाला सामोरे जावे लागले आहे. वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक झाला असून त्यांनी सोशल मीडियात तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.

