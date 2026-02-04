Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक, टोल वसूल करताय पण सुविधा देणार कोण?

Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आडोशी बोगद्याजवळ उलटलेल्या गॅस टँकरमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) संध्याकाळी झालेल्या अपघातानंतर 16 तास उलटूनही गॅस गळती थांबलेली नसून, अग्नीशमन दल, बचाव व मदत पथक आणि NDRFच्या टीम घटनास्थळी तैनात आहेत. टॅंकर हलवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र मागील १५ तासांपासून हजारो प्रवासी या वाहतूक कोंडीत अडकून पडले आहेत. या वाहतुकोंडीमुळे अनेकांना पश्चातापाला सामोरे जावे लागले आहे. वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक झाला असून त्यांनी सोशल मीडियात तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. .एका प्रवाशाने ट्विटरवर व्हिडिओ शेअर करत म्हटले आहे, की, पुणे एक्सप्रेस वे वर मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजता टॅंकर पलटी झाला आहे आज बुधवारी सकाळी १० वाजले तरी तो काढण्यात आलेला नाही. हजारो वाहने अडकून पडली आहेत. त्यात लहान मुले, महिला, वयस्कर लोक आहेत. मी ही महामार्गावरुन प्रवास केला. मला मुंबई एयरपोर्टवरुन पुण्याला पोहोचायला ८ तास लागले. लाखो रुपयांचा टोल वसूल केला जातो पण सुविधा देणार कोण? आपण ज्या वाहतूक पोलिसांचे कौतूक करतो ना ते घाटात किंवा टोल नाक्यावर फक्त कलेक्शन करतात. १४-१५ तासांनंतर अपघातग्रस्त टॅंकर काढता येत नाही तर सिस्टिम कशाला आहे. दोन्ही बाजूला ९ ते १० किलोमीटरच्या रांगा आहेत. .द्रुतगती महामार्ग संथगती महामार्ग होऊनही त्यासाठी टोल घेतलाच जातो.राज्य सरकार, टोल कंत्राटदार यांना कधीतरी सामान्यांच्या वेळेची किंमत कळणार आहे का? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुम्ही लक्ष घातल्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत. असे ट्विट देखील एका प्रवाशाने केले आहे. .Train Accident: मोठी बातमी! मुंबईहून सुटणाऱ्या लोकमान्य टिळक एक्सप्रेसचा अपघात; रेल्वे दोन भागात विभागली अन्...; काय घडलं?.चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक अजय नाईक यांनी म्हटले आहे की, काल एका अपघातामुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग बंद आहे! नियंत्रण कक्षाने आम्हाला प्रवास न करण्यास सांगितले आहे! माझी एक टीव्ही मुलाखत नियोजित होती. आपण २०२६ साली आहोत, इतका मोठा टोल भरतोय आणि आपल्याला काय सेवा मिळत आहे?.तर एका प्रवाशाने सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, मी मुंबईला जाण्यासाठी २४० रुपये टोल दिला पण पाच तास अडकून पडलो, या परिस्थितीमुळे आणि परत पुण्यात येण्यासाठीही तेवढेच पैसे दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.