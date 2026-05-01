Mumbai Pune Highway traffic jam : मुंबई-पुणे हायवेवर ट्रॅफिक जॅम, सुप्रिया सुळे तब्बल दोन तास अडकल्या; व्हिडिओद्वारे प्रवाशांनी साधला संवाद

Supriya Sule Stuck traffic jam : सलग सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग वर शनिवारी भीषण वाहतूक कोंडी झाली असून, या कोंडीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही तब्बल दोन तास अडकून पडावे लागल्याची घटना समोर आली आहे. अमृतांजन पूल ते खोपोली एक्झिटदरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, हजारो प्रवाशांना या कोंडीचा फटका बसत आहे..सलग तीन दिवसांच्या सुट्ट्यांमुळे मुंबईकर मोठ्या प्रमाणात लोणावळा आणि पुण्याकडे निघाल्याने सकाळपासूनच एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक मंदावलेली होती. मात्र दुपारपर्यंत परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आणि दोन तासांहून अधिक काळ वाहनांची सरकताही झाली नाही. विशेषतः मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या लेनवर वाहनांच्या किलोमीटरच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेकांनी सकाळी सात वाजता प्रवास सुरू करूनही दुपारपर्यंत त्याच ठिकाणी अडकून पडल्याचे सांगितले..या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी स्वतः व्हिडिओ तयार करून परिस्थिती मांडली. "आम्ही दोन तासांपासून इथेच अडकलो आहोत," असे त्या सांगताना दिसतात. यावेळी त्यांनी शेजारील वाहनचालकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणीही जाणून घेतल्या. काही प्रवाशांनी "सकाळी लवकर निघूनही अजूनही पुढे जाता आले नाही," अशी नाराजी व्यक्त केली. या अनपेक्षित कोंडीमुळे प्रवाशांचा वेळ, इंधन आणि संयम या तिन्ही गोष्टींची मोठी परीक्षा पाहायला मिळाली..दरम्यान, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महामार्ग पोलिसांकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पुण्याकडे जाणाऱ्या लेनवर काही वेळासाठी 'ब्लॉक' घेऊन वाहतूक नियमनाचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने कोंडी पूर्णपणे कमी करण्यात अडचणी येत आहेत. विकेंड, पर्यटनस्थळांकडे वाढलेली गर्दी आणि सलग सुट्ट्या यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे..घाटातील ट्रॅफिकबाबत सुप्रिया सुळेंची सरकारला विनंतीसुळे म्हणाल्या की, "माझी सरकारला विनंती आहे की इथल्या वाहतूक कोंडीचं काहीतरी करा. घाटात हवंतर पोलीस पाठवा. हा माझ्या एकटीचा विषय नसून हा इथे अडकलेल्या सर्वच नागरिकांचा विषय आहे. हा वाहतूक खोळंबा ही रोजचीच अडचण आहे.""मिसिंग लिंकमुळे ही समस्या सुटली तर आनंदच होईल. पण आज घाटात अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गाड्या खोळंबलेल्या दिसत आहेत. हा फक्त सुट्ट्यांच्या काळातला मुद्दा नसून रोजचाच विषय आहे. हा घाट चढायला सुरुवात केली की कधी पूर्ण घाट उतरून जाऊ हे सांगता येत नाही. कधी २० मिनिटांत जातो तर कधी अगदी २ तासही लागतात. आमची एवढीच विनंती आहे की पोलीस यंत्रणेनं आज या वाहतूक खोळंब्यावर मार्ग काढावा".