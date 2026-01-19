Mumbai–Pune Expressway: मुंबई-पुणे प्रवास होणार सुसाट! ‘मिसिंग लिंक’ एक मेपासून सेवेत; सर्वांत रुंद बोगद्याचे काम अंतिम टप्प्यात..

-निलेश खरे लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर प्रवाशांचा वेळ वाचवणारा आणि घाटातील वळणदार रस्त्याला पर्याय ठरणारा बहुप्रतीक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे सरकला आहे. येत्या एक मे पर्यंत हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला होणार असून, सकाळ माध्यम समूहाने नुकतीच या प्रकल्पाची पाहणी केली. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते पुणे अंतर कापण्यासाठी आता प्रवाशांचे २० ते २५ मिनिटे वाचणार आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.अभियांत्रिकीचा चमत्कारया मार्गाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे येथे साकारलेला जगातील सर्वांत रुंद बोगदा हे आहे. दोन्ही बाजूने प्रत्येकी पाच लेन, अशा एकूण १० लेनचा हा मार्ग आहे. सुमारे नऊ किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा रस्ते वाहतुकीसाठीचा देशातील सर्वांत मोठा बोगदा म्हणून मान मिळविणार आहे..अत्याधुनिक प्रणाली आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा मार्ग उभारण्यात आला आहे, ज्यामुळे पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचे भय आता उरणार नाही. लोणावळा घाटातील केबल स्टेड पुलाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएमआरडीए आणि संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. एप्रिल महिन्यात या मार्गाची तांत्रिक चाचणी आणि इतर सुरक्षा तपासण्या पूर्ण करून महाराष्ट्र दिनाचे (१ मे) औचित्य साधून हा मार्ग जनतेसाठी खुला करण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती ‘एमएमआरडीए’चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी दिली आहे..निसर्गाचे आव्हान पेलत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत उभारलेला हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प केवळ अभियांत्रिकीचा नमुना नसून, राज्याच्या दळणवळण क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...प्रवाशांना फायदावेळेची बचत :खंडाळा घाट आणि वळणदार रस्त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळून ३० मिनिटांचा वेळ वाचविता येणारइंधन बचत :चढ-उताराचा मार्ग कमी झाल्यामुळे इंधनात बचतसुरक्षित प्रवास : पावसाळ्यात दरडी कोसळणाऱ्या संवेदनशील भागातून प्रवाशांची सुटका होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.