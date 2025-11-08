पुणे

Mundhwa Land Deal: व्यवहार होणार रद्द; ४२ कोटींचा दणका; तहसीलदार येवलेवर गुन्हा दाखल, अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीविरोधातही तक्रार

Ajit Pawar: मुंढव्यातील ४० एकर जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आदेश दिले आहेत. महसूल खात्याच्या चौकशीत ४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याशिवाय व्यवहार कायदेशीर होणार नाही, तसेच तहसीलदार येवले यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत आज मुंढव्यातील ४० एकर जागेचा व्यवहार रद्द करण्याचे जाहीर केल्यानंतर हालचालींना वेग आला. या यासंदर्भात अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी सहजिल्हानिबंधक कार्यालयात येऊन चौकशी केली.

