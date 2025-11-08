Mundhwa Land Deal: व्यवहार होणार रद्द; ४२ कोटींचा दणका; तहसीलदार येवलेवर गुन्हा दाखल, अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीविरोधातही तक्रार

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत आज मुंढव्यातील ४० एकर जागेचा व्यवहार रद्द करण्याचे जाहीर केल्यानंतर हालचालींना वेग आला. या यासंदर्भात अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी सहजिल्हानिबंधक कार्यालयात येऊन चौकशी केली..दरम्यान, हा व्यवहार कायदेशीर करण्यासाठी जमिनीच्या किमतीच्या सात आणि रद्द करण्यासाठी सात असे एकूण चौदा टक्के मुद्रांक शुल्क (४२ कोटी रुपये) भरावे लागणार आहेत. केवळ तीस हजार रुपये आणि पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कांवर हा व्यवहार रद्द होऊ शकणार नसल्याचे सहजिल्हानिबंधक कार्यालयातून संबंधित कंपनीला नोटिसीद्वारे सांगण्यात आले आहे..Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार; सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू निलंबित, चौकशीसाठी समिती नेमली.दरम्यान, या प्रकरणात शुक्रवारी दिवसभर अनेक घडामोडी घडल्या. पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचादेखील या प्रकरणात सहभाग असल्याचे शुक्रवारी उघडकीस आले. संबंधित खरेदीखत झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डवर त्याची नोंद घालण्याआधीच जागेचा ताबा अमेडिया एंटरप्राइजेसला देण्यासाठी येवले यांनी बॉटेनिकल गार्डनला नोटीस दिली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महसूल विभागाने आज येवले यांच्याविरोधात पोलिसांकडे फिर्याद दिली..या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार भागीदार असलेल्या ‘अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी’च्या वतीने दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी खरेदीखत केले आहे. खरेदीखत करताना त्यात अनेक त्रुटी आणि नियमांना बगल देण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करीत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पाटील आणि कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे..येवले यांचा असा आहे सहभागमालमत्ता खरेदीविक्रीचा दस्त झाल्यानंतर त्यांची नोंद सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर घातली जाते. परंतु या प्रकरणात कंपनीने तसा कोणताही अर्ज केलेला नाही. तसेच महसूल खात्याकडूनदेखील याची नोंद प्रॉपर्टी कार्डावर घालण्यात आलेली नाही. मात्र कंपनीने येवले यांच्याकडे जागेचा ताबा मिळावा, यासाठी परस्पर अर्ज केला होता. त्याच्या आधारे येवले यांनी बॉटेनिकल गार्डनला जागा ताब्यात देण्याबाबत नोटीस बजाविली, असे महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात येवले यांचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले..४२ कोटी रुपयांची नोटीसया प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ३० ऑक्टोबरला संबंधित कंपनी आणि दुय्यम निबंधकांकडे विचारणा केली होती. दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीसही कंपनीला बजाविण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबत कंपनीकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. दरम्यान, या प्रकरणाला वाचा फुटल्यानंतर आता पुन्हा विभागाने सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरून व्यवहार कायदेशीर करून घेण्याबाबतची नोटीस कंपनीला बजावली आहे. दरम्यान आज कंपनीने व्यवहार (दस्त) रद्द करण्यासाठी विभागाकडे विचारणा केली तेव्हा व्यवहार रद्द करायचा झाल्यास तो प्रथम कायदेशीर करावा लागणार आहे. त्यापोटी सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी पुन्हा सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, अशी नोटीस कंपनीला दिली आहे..मुद्रांकमाफीचीही होणार चौकशीकंपनीने डेटा सेंटरसाठी जागेचा वापर करणार असल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राला सांगून शुल्कमाफीचे पत्र मिळविले. त्या आधारावरच खरेदीखत करताना पाच टक्के मुद्रांक शुल्कात माफी मिळत केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क भरले होते. आता प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. सुहास दिवसे यांच्या आदेशानंतर या इरादापत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्काची माफी अनुज्ञेय होते का? याची मुठे समितीद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे..अखेर बावनकुळेंच्या खात्याला जाग; फक्त ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरणाऱ्या पार्थ पवारांच्या कंपनीला ४२ कोटींची नोटीस.खरेदीखत रद्द करण्याचे आदेशही जमीन सरकारी मालकीची आहे. त्या जागेचे परस्पर खरेदीखत केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. हे खरेदीखत रद्द करावे, असे पत्र जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांना दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.