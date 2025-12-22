पुणे

Pune land scam: बोपोडी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट; तहसीलदारांचा जामीन फेटाळला, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Anticipatory Bail Rejected in Mundhwa Government Land Scam Case: तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळल्यामुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
mundhwa land case

mundhwa land case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Latest News: बोपोडी येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज येथील न्यायालयाने फेटाळला. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी हा आदेश दिला. या जमिनीबाबत येवले यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Parth Pawar
pune
scam
land mafia

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com