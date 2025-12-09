पुणे

Mundhwa News : जेसीबीचे फाळके डोक्यावर पडल्याने ३८ वर्षीय राहुल गोसावीचा मृत्यू; जेसीबी चालकाविरुद्ध गुन्हा!

JCB Accident : मुंढवा कोरेगाव पार्कमध्ये जेसीबी अपघातात पालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. पोलीसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरु केला असून, कार्यस्थळी सुरक्षा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
JCB accident at Mundhwa kills municipal worker, workplace safety, Rahul Gosavi

JCB accident at Mundhwa kills municipal worker, workplace safety, Rahul Gosavi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंढवा : कोरेगाव पार्क येथे महापालिकेचे काम सुरू असताना जेसीबीचा फाळका डोक्याला लागल्याने एका कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.राहुल अनिल गोसावी (वय ३८, रा. येरवडा) असे मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.

JCB accident at Mundhwa kills municipal worker, workplace safety, Rahul Gosavi
Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते
Loading content, please wait...
police
pune
accident
death
Koregaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com