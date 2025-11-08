पुणे

Mundhwa Land Fraud Case: मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात मोठी कारवाई! पोलिसांनी निबंधक कार्यालयातून कागदपत्रे जप्त केली

Police Seize Key Documents in Mundhwa Land Fraud Case: मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणी बावधन गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बावधन पोलिसांनी शुक्रवारी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात घटनास्थळाचा पंचनामा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणी बावधन गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बावधन पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ७) सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात घटनास्थळाचा पंचनामा केला. नोंदणी झालेली कागदपत्रे पोलसांनी तपासासाठी ताब्यात घेतली.

