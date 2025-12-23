पुणे

Mundhwa Land Scam : पार्थ पवारसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा- अंजली दमानिया; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण!

Parth Pawar FIR Demand : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात अंजली दमानिया व विजय कुंभार यांनी पार्थ पवार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिस तपास करत असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई होईल, असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले.
Allegations of Land Scam in Mundhwa Involving Parth Pawar

Allegations of Land Scam in Mundhwa Involving Parth Pawar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/हिंजवडी : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार, मुद्रांक शुल्क विभागाचे जिल्हा सहनिबंधक संतोष हिंगणे यांच्यासह संबंधित इतर अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि विजय कुंभार यांनी केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Parth Pawar
pune
FIR
scam
Land Acquisition
anjali damania

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com