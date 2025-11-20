Pune News : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवाणीची सहा तास कसून चौकशी

पुणे - मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीची आज सहा तास कसून चौकशी करण्यात आली. सोमवारी (ता. १७) तिचा बाब नोंदविण्यात आला होता.तेजवाणीने महार वतन मिळालेल्या व्यक्तींकडून पॉवर ऑफ अॅटर्नीकरून घेतलेले कागदपत्रे तसेच ‘अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीसोबत केलेल्या व्यवहाराच्या अनुषंगाने ही चौकशी झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..चौकशीच्या अनुषंगाने काही कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली आहेत. त्यादृष्टीने पोलिस तपास करत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार संचालक असलेल्या ‘अमेडिया कंपनीवर’ मुंढवा येथील जमीन प्रकरणात खडक पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा नोंद झाला. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे..मुंढवा येथील जमीन महार वतनाची आहे. परंतु, २००६ मध्ये तेजवानी हिने २७५ व्यक्तींकडून ही जमीन पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून घेतली. त्यानंतर २०२५ मध्ये ही जमीन तेजवाणी हिने अमेडिया कंपनीसोबत करार करून ती जमीन त्यांना दिली.दरम्यान, पुणे पोलिस आता जमीन प्रकरणात नेमका व्यवहार काय झाला, या अनुषंगाने तपास करत आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले, ‘अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवाणी आणि हेमंत गवंडे यांना नोटीस देऊन चौकशीला बोलावले होते. त्यातील हेमंत गवंडे याची चौकशी करण्यात आली आहे. आता बुधवारपासून तेजवाणीची चौकशी सुरू आहे..उद्या देखील होणार चौकशी -तेजवाणी हिच्याकडे करण्यात आलेल्या चौकशीत अनेक मुद्दे समोर आले आहेत. त्या अनुषंगाने काही कागदपत्रे देखील जप्त करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी (ता. २१)देखील या प्रकरणात चौकशीसाठी तेजवाणीला बोलविण्यात आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली..याबाबत करण्यात आली चौकशी -- पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून घेताना त्यांना काय मोबदला दिला का?- कशाच्या आधारावर पॉवर ऑफ अॅटर्नी करण्यात आली?- अमेडिया कंपनीसोबत झालेला व्यवहार कशा पद्धतीने झाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.