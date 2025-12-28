Pune Municipal Election : ‘मविआ’चा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला; तिन्ही पक्षांना प्रत्येकी ५० जागा

पुणे - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमवेत महापालिका निवडणूक एकत्रित लढण्याची चर्चा संपुष्टात आल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्षांची जागावाटपासंबंधी बैठक झाली..या बैठकीमध्ये प्राथमिक स्तरावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या तिन्ही पक्षांना प्रत्येकी ५०, तर महाविकास आघाडीतील समविचारी मित्र पक्षांसाठी १५ जागा देण्याचा फॉर्म्युला ठरविण्यात आला आहे.महापालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे ठरले होते. मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला ३५ जागा देण्याचे दिलेले आश्वासन व ‘घड्याळ’ याच चिन्हावर निवडणूक लढण्याच्या अटी घालण्यात आल्या. या अटी अमान्य करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला..त्यानंतर शुक्रवारी दुपारपासून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाशी तातडीने संपर्क साधला. आघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांची सायंकाळी जागा वाटपाबाबत बैठक सुरू झाली. रात्री उशिरापर्यंत ही बैठक सुरू होती.दरम्यान, शनिवारी सकाळपासून पुन्हा एकदा तिन्ही पक्षांची जागा वाटपाबाबत बैठक झाली. त्यामध्ये कॉंग्रेस ५०, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ५० व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ५०, अशा तिन्ही पक्षांना एकूण १५० जागा, तर उर्वरित १५ जागा या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह अन्य मित्र पक्षांना दिल्या जाणार असल्याची माहिती तिन्ही पक्षातील नेत्यांनी दिली..प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागासाठी रस्सीखेचराष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर प्रशांत जगताप यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर महाविकास आघाडीतील पक्षांचे सुर पुन्हा जुळल्याने मागील दोन दिवसांपासून जागा वाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे..प्रशांत जगताप हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून वानवडीमधून नगरसेवक राहिल्याने त्या जागेवर आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने दावा केला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला जगताप यांच्यासाठी आता वानवडी प्रभाग राष्ट्रवादीकडून खेचून आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे किंवा जगताप यांच्यासाठी अन्य प्रभाग निश्चित करावा लागण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.