Pune Crime: पुण्यात मॉब लिंचिंग! मुस्लिम तरूण इफ्तारची तयारी करत होते, तेव्हाच १०० जण आले; काठी-कोयत्यानं हल्ला अन्... घटनेनं खळबळ

पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इफ्तारची तयारी करणाऱ्या तरुणांवर जमावाकडून हल्ला करण्यात आला आहे. या मॉब लिंचिंग प्रकरणात पाच जण जखमी झाले आहेत. तर या घटनेत अनेक जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पोलीस कसून तपास करत आहेत. तर या गंभीर घटनेचा घटनक्रम समोर आला आहे. यामुळे आता पुण्यात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथे रमजान महिन्यादरम्यान 'रोजा' सोडण्याची तयारी करणाऱ्या मुस्लिम तरुणांच्या एका गटावर जमावाने कथितरित्या हल्ला केला. या घटनेत किमान पाच जण जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही घटना शुक्रवारी सायंकाळी ६:३० च्या सुमारास पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या सासवड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ऑस्करवाडी भागात एका तलावाजवळ घडली..नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, २५ वर्षीय फिरोज जावेद सय्यद या तक्रारदारासह त्याचे दहा मित्र तलावाजवळ जमले होते. ते रोजा सोडण्याची तयारी करत होते. त्याच वेळी १०० जणांचा एक गट दुचाकींवरून घटनास्थळी दाखल झाला. त्यांनी या तरुणांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. या गटाने तरुणांना, "ही जागा तुमची मालकीची आहे का?" असा प्रश्न विचारला. तसेच त्यांना त्यांच्या डोक्यावरील टोप्या काढण्यास सांगितले. "तुम्ही विशिष्ट पद्धतीने वेशभूषा करून येथे का आला आहात?" अशी विचारणा केली, असे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..यानंतर जमावाने तरुणांना शिवीगाळ केली. त्यांच्यावर काठ्या आणि कोयता यांसारख्या धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला, असे तक्रारदाराने पोलिसांना सांगितले. या घटनेत चार ते पाच तरुण जखमी झाले. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. उपचार घेतल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. मात्र, त्यातील काही जणांना पुढील उपचारांसाठी त्यांच्या घरांजवळील रुग्णालयात पुन्हा दाखल करण्यात आले आहे..या प्रकरणी सासवड पोलीस ठाण्यात पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता' अंतर्गत कलम ११८(१), १८९(२), १९० आणि इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. ही कलमे घातक शस्त्रांनी दुखापत किंवा गंभीर दुखापत करणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे, दंगल घडवणे आणि शांततेचा भंग करण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर अपमान करणे या गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. यासोबतच 'शस्त्र कायद्या'तील तरतुदींनुसारही गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..सासवड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १० ते १५ संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. उर्वरित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची अनेक पथके तयार करण्यात आली आहेत आणि या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.