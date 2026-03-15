Pune Crime: पुण्यात मॉब लिंचिंग! मुस्लिम तरूण इफ्तारची तयारी करत होते, तेव्हाच १०० जण आले; काठी-कोयत्यानं हल्ला अन्... घटनेनं खळबळ

Pune Muslim youths attacked during Iftar: पुण्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. मुस्लिम तरूण इफ्तारची तयारी करत असताना त्यांच्यावर जमावाने हल्ला केला आहे. यात ५ जण जखमी झाले आहेत.
Ramzan Iftar mob attack Pune

पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इफ्तारची तयारी करणाऱ्या तरुणांवर जमावाकडून हल्ला करण्यात आला आहे. या मॉब लिंचिंग प्रकरणात पाच जण जखमी झाले आहेत. तर या घटनेत अनेक जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पोलीस कसून तपास करत आहेत. तर या गंभीर घटनेचा घटनक्रम समोर आला आहे. यामुळे आता पुण्यात खळबळ उडाली आहे.

