Leopard Cub Found: जुन्नरच्या नगदवाडीत ऊस तोडताना थरार! उसाच्या फडात आढळला बिबट्याचा गोजिरा बछडा"

अशोक खरात खोडद : नगदवाडी (ता.जुन्नर) येथील कुतळमळ्यात ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा बछडा आढळून आला.साधारण १५ ते २० दिवसांचा हा बछडा आहे..नगदवाडी वडगाव कांदळी येथील कुतळमळ्यातील शेतकरी सुखदेव बाबुराव बढे यांची गुरुवारी (दि.६) ऊसतोड सुरू होती.दुपारी तीनच्या सुमारास ऊस तोडणी चालू असताना ऊसतोड कामगारांना बिबट्याचा एक बछडा आढळून आला..बछडा पाहून ऊसतोड कामगारांनी घाबरून ऊसतोड थांबवली.यानंतर सदर घटनेची माहिती वनविभागाला देण्यात आली. वनविभागाचे कर्मचारी व रेस्क्यू टीमचे सदस्य घटनास्थळी हजर झाल्यानंतर पुन्हा ऊसतोड सुरू करण्यात आली. या परिसरातील शेतकऱ्यांनी येथे पिंजरा लावण्याची मागणी केल्यानंतर वनविभागाने तात्काळ या शेतात पिंजरा लावला..बिबट्याच्या बछड्याला नैसर्गिकरित्या त्याच्या आईच्या ताब्यात देण्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी रात्री उसाच्या शेतातच या बछड्याला एका बॉक्स मध्ये ठेवले, मात्र त्याची आई त्याला घेण्यासाठी आली नाही..Junnar Leopard News : जुन्नरमध्ये ऊसतोडणीच्या पहिल्याच दिवशी बिबट्याची तीन पिल्ले सापडली; परिसरात भीतीचे वातावरण.येथे लावलेल्या पिंजऱ्यात देखील बिबट्या अडकला नाही.बिबट्याच्या बछड्याला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात हलविण्यात येणार असल्याचे वनरक्षक विशाल गुंड यांनी सांगितले..