Leopard Cub Found: जुन्नरच्या नगदवाडीत ऊस तोडताना थरार! उसाच्या फडात आढळला बिबट्याचा गोजिरा बछडा"

Leopard Cub Found During Sugarcane Harvest in Nagadwadi: नगदवाडी (ता.जुन्नर) येथील कुतळमळ्यात ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा बछडा आढळून आला.साधारण १५ ते २० दिवसांचा हा बछडा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अशोक खरात

खोडद : नगदवाडी (ता.जुन्नर) येथील कुतळमळ्यात ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा बछडा आढळून आला.साधारण १५ ते २० दिवसांचा हा बछडा आहे.

