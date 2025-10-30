Dupatta Hidden Fake Call Made Wife’s Shocking Role in Nakul Bhoir Case Exposed

Dupatta Hidden Fake Call Made Wife’s Shocking Role in Nakul Bhoir Case Exposed

अनैतिक संबंधात अडसर, पतीच्या हत्येनंतर ओढणी लपवून पत्नीने पोलिसांना केला कॉल, नकुल भोईर हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट

Nakul Bhoir Murder Case : पिंपरी चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते नकुल भोईल यांच्या हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आलीय. पत्नीने प्रियकराच्या मदतीनंच त्यांची हत्या केल्याचं स्पष्ट झालं असून दोघांनाही अटक केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते नकुल भोईर यांच्या हत्या प्रकरणी आता पत्नीच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली आहे. दोघांनाही न्यायालयाने १ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. नकुल भोईर यांची २४ ऑक्टोबरला मध्यरात्री हत्या करण्यात आली होती. पत्नीनेच पोलिसांना फोन करून आपण हत्या केली असल्याचं सांगितलं होतं.

