पुणे

अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार

अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार
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नालासोपारा, ता. १७ : एका अल्पवयीन मुलीवर दोन अल्पवयीन मुलांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. अत्याचाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही घटना उघड झाली. याबाबत तुळिंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी मुलांना ताब्यात घेऊन भिवंडी बाल सुधारगृहात रवाना केले.
पीडित मुलगी १४ वर्षांची आहे. तिची इन्स्टाग्रामवर १७ वर्षांच्या आरोपी मुलाशी ओळख झाली होती. ११ जुलैला त्याने मुलीला इन्स्टाग्रामवर मेसेज करून एक महत्त्वाचे काम असल्याचे सांगून भेटायला बोलावले. मुलगी गेल्यावर तिला त्याच परिसरातील एका चाळीतील खोलीत नेले. तिथे दुसरा १७ वर्षांचा मुलगा उपस्थित होता. त्या दोघांनी तिला व तिच्या भावाला मारण्याच्या धमक्या देऊन तिच्यावर अत्याचार करून त्याचा व्हिडिओ काढला. तो व्हिडिओ व्हायरल केला. तो १५ ऑगस्टला मुलीच्या मामाला मोबाइलवर दिसला. त्याने मुलीच्या घरी जाऊन विचारणा केली तेव्हा मुलीने घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर रविवारी (ता. १६) पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली.

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