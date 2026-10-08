Nana Patekar : नानाची वाडी झाली सुन्न! सिंहगडाच्या मातीत रमलेला, आणि येथेच विसावला; ग्रामस्थांची भावना

खडकवासला - सिंहगडावरुन खडकवासला धरणाकडे गेलेल्या डोंगररांगेच्या पायथ्याशी पायगुडेवाडी आहे. याच वाडीतील ‘नानाची वाडी’ हे प्रसिद्ध अभिनेते पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ‘नाना’ पाटेकर यांचे फार्महाऊस. नातेवाईक, मित्र आणि परिचितांच्या वर्दळीने नेहमी गजबजलेली ही वाडी नानांच्या उपस्थितीने चैतन्यमय असायची. मात्र, आज याच वाडीवर शोककळा पसरली होती..नानांच्या निधनाची वार्ता समजताच पायगुडेवाडी परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये हळहळ व्यक्त झाली. त्यांच्या अखेरच्या निरोपासाठी नातेवाईक, मित्र तसेच राजकीय, सामाजिक आणि चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवर ‘नानाची वाडी’ येथे दाखल झाले होते. माणसांची गर्दी होती; मात्र नेहमीचा उत्साह, गप्पा आणि आपलेपणाचा माहोल नव्हता. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर नानांच्या आठवणींचे दुःख स्पष्ट दिसत होते..लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर पोहोचल्यानंतरही नानांनी सिंहगडाच्या मातीत आपलेपणाची नाळ जपली. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी डोणजेतील पायगुडेवाडी परिसरात त्यांनी जागा घेतली आणि कालांतराने या ठिकाणाला आपलेसे केले. ‘नानाची वाडी’ हे केवळ त्यांचे फार्महाऊस राहिले नाही, तर पायगुडेवाडीतील अनेकांसाठी ते आपुलकीचे ठिकाण बनले..गावातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकांशी नानांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्या खास शैलीतील बोलणे, मिश्कीलपणा आणि मोकळा स्वभाव यामुळे ग्रामस्थांनाही ते आपल्यातीलच एक वाटायचे. अडीअडचणीच्या वेळी धावून जाणारा आणि गावकऱ्यांशी सहजपणे मिसळणारा ‘आपला माणूस’ अशीच त्यांची या परिसरात ओळख निर्माण झाली होती..मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या नानांनी सिंहगडाच्या परिसरातील या मातीशी मात्र वेगळे नाते जोडले. रुपेरी पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेता म्हणून नव्हे, तर शेतात रमणारा, गावकऱ्यांशी मनमोकळेपणाने बोलणारा आणि माणुसकीला महत्त्व देणारा संवेदनशील माणूस म्हणून त्यांची आठवण पायगुडेवाडीच्या ग्रामस्थांच्या मनात कायम राहणार आहे..ज्या वास्तूत नानांच्या हास्याचे, गप्पांचे आणि मोकळ्या संवादाचे स्वर नेहमी घुमत असत, त्याच वास्तूत आज शांतता होती. नानांच्या जाण्याने ‘नानाची वाडी’ही जणू सुन्न झाली होती. त्यांच्या आठवणींनी भारावलेली पायगुडेवाडी आणि नानाची वाडी यापुढे त्यांच्या सहवासाच्या आठवणी जपत राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.