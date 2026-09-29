पुणे

Motorcycle Accident : मोटरसायकलची समोरासमोर धडक होऊन दोन जण ठार :एक जखमी

जुन्नर तालुक्यातील वडगाव-भोरवाडी रस्त्यावर दोन मोटरसायकलची समोरासमोर धडक.
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रवींद्र पाटे
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नारायणगाव - जुन्नर तालुक्यातील वडगाव-भोरवाडी रस्त्यावर दोन मोटरसायकलची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दोन्ही मोटर सायकलचे चालक ठार झाले असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.

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