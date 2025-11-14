पुणे

Leopard Attack : ‘एआय’ला भेदून शेळ्यांवर झडप; बिबट्याकडून बोकडाचा फडशा, सायरनही फेल

आर्टिफिशियल इंटेलिजंट (एआय) प्रणालीला भेदून उसाच्या शेतातून आलेल्या बिबट्याने शेळ्यांच्या कळपावर टाकली झडप.
Updated on

नारायणगाव - कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजंट (एआय) प्रणालीला भेदून उसाच्या शेतातून आलेल्या बिबट्याने शेळ्यांच्या कळपावर झडप टाकली व एक वर्ष वयाचा बोकड शेतकऱ्यासमोर उचलून नेला. मात्र, सायरनचा आवाज झाला नाही. ही घटना बुधवारी (ता. १२) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास वारुळवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील निंबारकर वस्ती येथे घडली.

