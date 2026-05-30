Dhayari: दारूच्या नशेत नऱ्हे पोलिस चौकीत महिलेचा धिंगाणा; शासकीय कामात अडथळा

धायरी: दारूच्या नशेत नऱ्हे पोलिस चौकीत येऊन पोलिसांच्या शासकीय कामात अडथळा निर्माण करत धिंगाणा घातल्याप्रकरणी एका महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शितल गोरे (वय ४१, रा. मानाजीनगर, नऱ्हे) असे संबंधित महिलेचे नाव आहे..याप्रकरणी नऱ्हे पोलिस चौकीच्या पोलिस उपनिरीक्षक नम्रता सोनवणे यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला तक्रार देण्यासाठी चौकीत आली होती. दि. २७ रोजी त्यांच्या सांगण्यावरून समोरील व्यक्तीविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. मात्र, गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, या कारणावरून महिलेला संताप अनावर झाला..महिलेने चौकीत मोठ्याने आरडाओरडा करत पोलिस कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी व शिवीगाळ केली. तसेच, चौकीतून बाहेर जाण्यास सांगूनही ती ऐकत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यावेळी चौकीतील पोलिसांच्या शासकीय कामात अडथळा निर्माण झाला. काही काळ चौकीतील कामकाज विस्कळीत झाले होते. तसेच, इतर तक्रारदारांनाही गैरसोयीचा सामना करावा लागला..घटनेमुळे काही काळ पोलिस चौकी परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. महिलेला समजावण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात आला. मात्र, ती आक्रमक होत गोंधळ घालत राहिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात आली. घटनेवेळी चौकीत इतर पोलिस कर्मचारी देखील उपस्थित होते. महिलेच्या गोंधळामुळे काही काळ नागरिकांची गर्दीही चौकी परिसरात जमली होती. अखेर पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणत महिलेला ताब्यात घेतले..दरम्यान, महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीत संबंधित महिला दारूच्या नशेत असल्याचा अहवाल देण्यात आला. वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ पुढील कारवाई करत गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी शासकीय कामात अडथळा आणणे तसेच गोंधळ घालणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा देखील केला आहे..सदर महिला ही नेहमीच पोलिस स्टेशनमध्ये येऊन गोंधळ घालत असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. तसेच, मागील वर्षी बाणेर पोलिस स्टेशन येथेही संबंधित महिलेने दारूच्या नशेत अशाच प्रकारे धिंगाणा घातल्याची माहिती बाणेर पोलिसांकडून मिळाल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित महिलेविरोधात यापूर्वीही काही तक्रारी प्राप्त झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..नऱ्हे पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आसाराम शेटे तसेच पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) ईश्वर चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक अमोल मालुसरे करत आहेत. चौकीतील सीसीटीव्हीत संबंधित प्रकार कैद झाला असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली..पोलिस ठाणे अथवा चौकी परिसरात मद्यधुंद अवस्थेत येऊन गोंधळ घालणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. तसेच, नागरिकांनी कायदा हातात न घेता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, नऱ्हे परिसरात या घटनेची दिवसभर चर्चा सुरू होती. नशेत पोलिस चौकीत येऊन गोंधळ घालण्याच्या घटना वाढत असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.