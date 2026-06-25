Nasrapur Child Murder: नसरापूर चिमुकली अत्याचार-खून प्रकरण; आरोपी दोषी, फाशी की जन्मठेप? २९ जूनला होणार फैसला

पुणे : नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय ६५) याला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविले. सरकार पक्षाने हा गुन्हा "दुर्मिळातील दुर्मिळ" स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. तर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निकाल राखून ठेवला असून २९ जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. कांबळे याला मृत्युदंड की जन्मठेप यावर निकाल होणार आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी शिक्षेबाबत युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा दाखला दिला. महिला आणि लहान मुलींच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे अस्तित्वात असतानाही अशा अमानुष घटना घडत असल्याने कायद्याचा धाक उरलेला नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आरोपीने केलेले कृत्य अत्यंत घृणास्पद, क्रूर आणि समाजमन हादरविणारे असल्याचे नमूद करत त्याला सर्वोच्च शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली..सरकार पक्षाने सादर केलेले डीएनए अहवाल, न्यायवैद्यकीय पुरावे, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपीचा गुन्हा निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. या प्रकरणातील पुरावे इतके ठोस आहेत की आरोपीच्या बचावातील कोणताही मुद्दा ग्राह्य धरता येत नसल्याचेही सरकार पक्षाने स्पष्ट केले..दरम्यान, आरोपीने सुनावणीदरम्यान स्वतःचा बचाव करताना घटनेच्या दिवशी तो घायवळ यांच्या शेडमध्ये गेला होता. तेथे मुलगी आली होती. तिला गाठी-शेव खाण्यास दिली. गोठ्याकडे नेत असताना पाय घसरल्याने मुलीच्या डोक्याला मार लागला व ती रडू लागली. तिला खाटेवर झोपवून आपण तेथून निघून गेलो, असा दावा आरोपीने केला होता. मात्र वैद्यकीय पुरावे, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि अन्य साक्षींच्या आधारे न्यायालयाने हा बचाव पूर्णपणे फेटाळून लावला..तपासात पीडित चिमुकलीच्या शरीरावर तब्बल १८ गंभीर जखमा आढळून आल्या होत्या. अवघ्या ३९ मिनिटांच्या कालावधीत आरोपीने हे भीषण कृत्य केल्याचे तपासातून समोर आले. यापूर्वीही आरोपीवर दोन महिलांवर तसेच एका जनावरावर अत्याचार केल्याचे प्रकार नोंद असल्याचा मुद्दाही सरकार पक्षाने शिक्षेच्या सुनावणीवेळी उपस्थित केला..महाराष्ट्र दिनी घडलेल्या या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. ५५ हून अधिक साक्षीदार, वैज्ञानिक पुरावे आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्यात आली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांच्या न्यायालयात दैनंदिन सुनावणी घेण्यात आली. राज्याच्या न्यायालयीन इतिहासात अवघ्या ५५ दिवसांत अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला हा दुर्मिळ खटला ठरला आहे. आरोपी दोषी ठरल्यानंतर आता त्याला जन्मठेप की फाशी, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले असून २९ जून रोजी होणाऱ्या निकालाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. नसरापूर अत्याचार-खून प्रकरणातील सुनावणी आणि आरोपीला दोषी ठरविल्यानंतर न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.