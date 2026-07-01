Nasrapur Crime Case : नसरापूर अत्याचार प्रकरणात फाशी झाली, अंमलबजावणी कधी?

पुणे - नसरापूर अत्याचार प्रकरणात येथील विशेष न्यायालयाने भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे अत्याचार झालेल्या मुलीला न्याय मिळण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला. शिक्षा सुनावल्यानंतर आता अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..उच्च न्यायालय काय ठरवतेज्येष्ठ वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली म्हणजे ती तत्काळ अंमलात आणली जात नाही. भारतीय कायद्यानुसार अशा शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी काही न्यायालयीन आणि घटनात्मक टप्पे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सर्वप्रथम, सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाच्या पुष्टीसाठी पाठविली जाते. उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय फाशीची शिक्षा अंमलात आणता येत नाही. उच्च न्यायालय पुरावे, साक्षी आणि खटल्याची संपूर्ण नोंद तपासून शिक्षेला पुष्टी देणे, शिक्षा बदलणे किंवा आरोपीची निर्दोष मुक्तता करणे यापैकी कोणताही निर्णय देऊ शकते..कायदेशीर प्रक्रियाफाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात कोणताही निश्चित कालावधी ठरवलेला नाही. नयना पुजारी सामूहिक बलात्कार व खून खटल्यातील तीन दोषींना सत्र न्यायालयाने ९ मे २०१७ ला फाशी सुनावली होती. यावर सध्या उच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे.कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात अपील केल्यास, उच्च न्यायालय पुराव्यांच्या आधारे फाशी कायम ठेवू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते. संतोष माने प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून जन्मठेप सुनावली होती. त्यामुळेशिक्षेचे अंतिम स्वरूप न्यायालयात सादर केलेल्या कायदेशीर बाबींवर अवलंबून असते..सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपीलउच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेला पुष्टी दिल्यानंतर दोषी व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरही दोषी व्यक्ती पुनर्विचार याचिका, त्यानंतर आवश्यक असल्यास क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करू शकते.क्युरेटिव्ह याचिका म्हणजे काय?क्युरेटिव्ह याचिका म्हणजे एखाद्या प्रकरणात पुनर्विचार याचिकादेखील फेटाळल्यानंतर न्यायाच्या गंभीर त्रुटी झाल्याचा दावा करत दाखल करता येणारी शेवटची न्यायालयीनयाचिका. क्युरेटिव्ह याचिका केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच स्वीकारली जाते..दयेच्या अर्जाचा अधिकारन्यायालयीन उपाय संपल्यानंतर दोषी व्यक्तीला राज्यपालांकडे आणि राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार असतो. दयेच्या अर्जावर निर्णय झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होते. सर्व न्यायालयीन आणि घटनात्मक पर्याय संपल्यानंतर संबंधित न्यायालय फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश जारी करते. त्यानंतर कारागृह प्रशासन नियमावलीनुसार निश्चित तारखेला फाशीची शिक्षा अंमलात आणते..शिक्षेतील क्रमसत्र न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाची पुष्टीसर्वोच्च न्यायालयात अपीलपुनर्विचार याचिकाक्युरेटिव्ह याचिकाराज्यपालांकडे दयेचा अर्जराष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्जदयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर शिक्षेची अंमलबजावणी .फाशीची शिक्षा ही सर्वात कठोर शिक्षा असल्याने तिच्या अंमलबजावणीपूर्वी बहुस्तरीय न्यायालयीन तपासणी आणि पुनर्विलोकनाची व्यवस्था भारतीय न्यायव्यवस्थेत केलेली आहे. नसरापूर प्रकरणात ज्या गतीने खटला चालविण्यात आला, त्याच गतीने पुढील प्रक्रियेसाठी पाठपुरावा केल्यास दोषीला लवकर फाशी होऊ शकते. त्यासाठी तपास यंत्रणा आणि सरकार पक्षाचा सातत्याने पाठपुरवा असणे आवश्यक आहे.- ॲड. हर्षद निंबाळकर, मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.