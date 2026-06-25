पुणे

आरोपी वृद्ध, क्रूर गुन्हा करू शकतो का? नराधमाच्या वकिलांनी केली जन्मठेपेची मागणी, न्यायाधीशांनी फेटाळला युक्तिवाद

Nasrapur Case Verdict नसरापूरमध्ये चिमुकल्या मुलीचा अत्याचारानंतर खून करणाऱ्या नराधमाला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलंय. शिक्षेची सुनावणी २९ जून रोजी होणार आहे. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने निकाल दिला.
Nasrapur Child Murder: Special Court to Sentence on June 29

Nasrapur Child Murder: Special Court to Sentence on June 29

Esakal

सूरज यादव
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नसरापूरमध्ये साडे तीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचारानंतर खून प्रकरणी आरोपी भीमराव कांबळे याला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. या प्रकरणी शिक्षेची सुनावणी २९ जूनला होणार आहे. नसरापूरमध्ये १ मे रोजी भीमराव कांबळे यानं चिमुकलीवर अत्याचार केले. त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या केली होती. या प्रकरणी वेगाने तपास करत दोन महिन्याच्या आत कोर्टात निकाल लागला आहे. Court Convicts Nasrapur Accused; Rejects Life Term Plea

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