आरोपी वृद्ध, क्रूर गुन्हा करू शकतो का? नराधमाच्या वकिलांनी केली जन्मठेपेची मागणी, न्यायाधीशांनी फेटाळला युक्तिवाद

नसरापूरमध्ये साडे तीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचारानंतर खून प्रकरणी आरोपी भीमराव कांबळे याला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. या प्रकरणी शिक्षेची सुनावणी २९ जूनला होणार आहे. नसरापूरमध्ये १ मे रोजी भीमराव कांबळे यानं चिमुकलीवर अत्याचार केले. त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या केली होती. या प्रकरणी वेगाने तपास करत दोन महिन्याच्या आत कोर्टात निकाल लागला आहे. Court Convicts Nasrapur Accused; Rejects Life Term Plea.पोलिसांनी वेगाने तपासाची चक्रे फिरवत फक्त १५ दिवसात १२०० पानांचं दोषारोपपत्र दाखल केलं. २१ मे पासून या प्रकऱणी विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सरकारी पक्षाकडून पीडितेचे कुटुंबिय, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षीदार, पंच यांची साक्ष नोंदवली. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता..Pune Crime: साखरपुड्यानंतर केतनला आलेली शंका, सियाचं बॅकग्राउंड माहितीय का? वडिलांना केलेली विचारणा पण....आरोपीला पश्चाताप नाही - न्यायाधीशसुनावणीनंतर कोर्टाने निकालाचं वाचन करताना म्हटलं की, नसरापूरची घटना क्रौर्याचा कळस आहे. आरोपीनं अत्याचार करताना अनेक जखमा दिल्या. आरोपीला त्याच्या कृत्याचा पश्चाताप आहे असं वाटत नाही. हा गंभीर गुन्हा असून आरोपी कोणत्याही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. याआधीही दोन गुन्ह्यात दुर्दैवीरित्या तो सुटला होता. पण आता तो समाजासाठी घातक आहे. पीडितेवर झालेले अत्याचार सिद्ध झाले आहेत. परिस्थितीजन्य पुरावे आणि साक्षीदार तपासल्यानंतर गुन्हा सिद्ध झाला असल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलं..फाशीच योग्य - सरकारी वकीलसरकारी वकिलांनी कोर्टात आरोपीला फाशीची शिक्षाच व्हावी अशी मागणी केली. याचाही उल्लेख न्यायालयाने निकाल वाचनावेळी केला. न्यायाधीशांनी नमूद केलं की, आरोपी सुधारण्याच्या पलिकडे गेलाय. त्यामुळे फक्त फाशी हीच या आरोपीला योग्य राहील असं सरकारी वकिलांच म्हणणय. तर आरोपीच्या वकिलांनी जन्मठेपेच्या शिक्षेची मागणी केलीय..Ketan Agrawal Murder Case : सिया लग्न मोडून प्रियकरासोबत पळून का गेली नाही? चेतनने पोलीस तपासात सांगितले धक्कादायक सत्य.आरोपी वृद्ध, क्रूर गुन्हा करू शकतो का? वकिलांचा बचावआरोपीच्या वकिलांकडून बचावाचा युक्तिवाद करताना गुन्ह्यातील घटनांची संगती लागत नसल्याचा दावा केलाय. मात्र कोर्टाने आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आरोपीच्या वकिलांनी असाही दावा केला की, या घटनेमुळे आरोपीही धक्क्यात आहे. सध्या ६५ वर्षांचा वृद्ध असलेला आरोपी इतका क्रूर गुन्हा करू शकतो का? असा प्रश्नही उपस्थित केला. आरोपीला जन्मठेप शिक्षा योग्य राहील असं आरोपीच्या वकिलांनी म्हटंल..समाजाने आरोपीचं अस्तित्व नाकारलंय - न्यायाधीशआरोपीचं अस्तित्व समाजाने नाकारलंय. त्याच्या ७ मुली अन् पत्नीही त्याची बाजू घ्यायला पुढे आले नाहीत. न्यायालयाने आरोपीला विचार करण्यासाठीही वेळ दिला. पण त्याला उत्तर देता आलं नाही. सुनावणीवेळी गप्प राहता येतं पण पॅसिव्ह राहू शकत नाही. आरोपीचं मानसिक आरोग्य आणि पोटन्सी रिपोर्टही सिद्ध करतोय की तो मेंटली फीट आहे. तो लैंगिक कृत्य करण्यास सक्षम असल्याचंही न्यायाधीशांनी नमूद केलंय..फाशीच व्हावी, पीडितेच्या वडिलांची मागणीपीडितेच्या वडिलांनीही न्यायालयात आरोपीला फाशीच व्हावी अशी मागणी केली. कोर्टात निकालवाचनावेळी पीडितेचे वडील म्हणाले की, आरोपीला फाशीची शिक्षाच केली जावी. असं केल्यानं समाजात पुन्हा असे प्रकार घडणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.