पुणे

Nasrapur Case Verdict: नसरापूर अत्याचार प्रकरणात शिक्षा जाहीर; भीमराव कांबळेला फाशी की जन्मठेप यावर निर्णय?

नसरापूर अत्याचार प्रकरणात दोषी भीमराव कांबळेला आज विशेष न्यायालयात शिक्षा; ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ गुन्ह्याला फाशीची मागणी, बचाव पक्षाचा पुरावे अपुरे असल्याचा युक्तिवाद
Final verdict on sentencing for Bhimrao Kamble in Nasrapur rape and murder case

Final verdict on sentencing for Bhimrao Kamble in Nasrapur rape and murder case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या भीमराव प्रभाकर कांबळे याला सोमवारी विशेष न्यायालय शिक्षा सुनावणार आहे. आरोपीला मृत्युदंड की जन्मठेप, याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे.

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