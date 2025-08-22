Dada Bhuse : शालेय शिक्षणात ‘राष्ट्र प्रथम’ची संकल्पना; शिक्षणातून उद्याच्या भारताचा नागरिक घडणे आवश्यक

पुणे - ‘विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देणे, ही शिक्षकांची जबाबदारी आहेच. आता तर शालेय शिक्षण विभागाने ‘राष्ट्र प्रथम’ ही संकल्पना हाती घेतली आहे. या संकल्पनेला पुढे नेत असताना, गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षणातून उद्याच्या भारताचा नागरिक घडणे आवश्यक आहे..विद्यार्थ्याला शिक्षण हे ‘भाकरी’चे आणि शिक्षण हे ‘राष्ट्रीयत्वा’चे देणे, ही आपली जबाबदारी आहे. उद्याच्या भारतातील राष्ट्रीय विचारांचा नागरिक घडविणे ही आपली जबाबदारी आहे. या विचारातूनच शिक्षकांनी जे जे करणे शक्य आहे, ते केले पाहिजे,’ असे सल्ला शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिला.महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) वतीने आयोजित ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत पाठ्यपुस्तक निर्मिती उद्बोधन कार्यशाळे’चे उद्घाटन भुसे यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. यावेळी ते बोलत होते..याप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महेश पालकर, शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील, बालभारतीच्या संचालक अनुराधा ओक आदी मान्यवर उपस्थित होते..भुसे म्हणाले, ‘मोबाईल, टिव्ही, ई-माध्यमे, कृत्रिम बुद्धीमत्ता या आव्हानांना सामोरे जाताना विद्यार्थ्यांची मातीशी नाळ तुटत आहे, संस्कृतीत अंतर पडत आहे, यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. शिक्षणमंत्र्यांची अडीच वर्षांची नातं कार्टून पाहिल्याशिवाय जेवण करत नाही.मोबाईल, कार्टूनऐवजी बालभारतीची पाठ्यपुस्तके पाहत मुलांनी जेवण केले पाहिजे. अशा दर्जाच्या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्याकडे बोट दाखविण्याऐवजी, मी हे उदाहरण दिले आहे.’.‘राज्य सरकारने सोप्याकडून कठिणकडे’ असे अभ्यास धोरण स्वीकारले आहे. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांना सैनिकी प्रशिक्षण दिले जात आहे. तसेच स्वत:ची कार्यपद्धती स्वीकारून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचेही मार्गदर्शन घेतले पाहिजे,’ असेही भुसे यांनी सुचविले.राज्यात परिवर्तन घडवून आणण्याचे साधन म्हणून पाठ्यपुस्तकांकडे पाहायला हवे, असे सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले. तर देओल यांनी पाठ्यपुस्तकातून नावीन्यपूर्ण शिक्षणासह क्रिटिकल थिंकिंग हे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये रूजविण्यावर भर द्यावा, असे नमूद केले. कार्यक्रमात ओक यांनी प्रास्ताविक केले. तर किशोर मासिकाचे कार्यकारी संपादक किरण केंद्रे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले..‘अभ्यासक्रमात काय हवं?’, यावर शिक्षणमंत्री म्हणाले :- छत्रपती शिवाजी महाराजांचा संपूर्ण इतिहास इयत्ता चौथीच्या पाठ्यपुस्तकात आहे. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्य कारभार, महिलांना आदराची वागणूक देणे, शेतकरीहित जोपासणे, आरमार, समुद्री किल्ले बांधणीचे शास्त्र, शेतजमीन मोजणी, शेतसारा पद्धती अशा अन्य कौशल्यपूर्ण गुणांना अभ्यासक्रमात स्थान देणे आवश्यक आहे.- महान नेते, थोर समाजसुधारक, स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारक यांना अभ्यासक्रमात मानाचे स्थान देणे अपेक्षित आहे..- परिसर आणि इतिहास विषयात देश किंवा राज्य पातळीवर योगदान दिलेल्या तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील क्रांतिकारकांची ओळख करून देणारे पाठ घ्यावेत.- कृषी, पर्यावरण, परिवहन नियम, स्वच्छता, सामाजिक समस्या, व्यसनमुक्ती याला अभ्यासक्रमात स्थान द्यावा- नागरिकशास्त्रात परराष्ट्र धोरण, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था; तर भूगोलात देशातील खनिजसंपत्ती, दळणवळण व्यवस्थेचा अभ्यास असावा.‘राज्य सरकारने सोप्याकडून कठिणकडे’ असे अभ्यास धोरण स्वीकारले आहे. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांना सैनिकी प्रशिक्षण दिले जात आहे. तसेच स्वत:ची कार्यपद्धती स्वीकारून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचेही मार्गदर्शन घेतले पाहिजे,’ असेही भुसे यांनी सुचविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.