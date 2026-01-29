National Pension Scheme : निवृत्तीनंतर सुरक्षित भविष्याचा मंत्र; आर्थिक नियोजनासाठी पुण्यात मार्गदर्शनपर कार्यक्रम

NPS pension scheme benefits after retirement : सकाळ आणि पीएफआरडीए (पेन्शन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण) यांच्या संयुक्त विद्यमाने निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अर्थपूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम “पेन्शन ने प्रगती” आयोजित करण्यात आला. नोकरी अथवा व्यवसायातून निवृत्ती हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. या टप्प्यावर नियमित उत्पन्न नसल्याने आर्थिक सुरक्षिततेची गरज अधिक तीव्रतेने भासते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन आणि दीर्घकालीन बचत ही काळाची गरज बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी सविस्तर माहितीपर मार्गदर्शन कार्यक्रम दि. 23 जानेवारी रोजी दुपारी 4 वाजता, हॉटेल रामी ग्रँड, पुणे येथे आयोजित करण्यात आला. पुणे ग्रँड सायकल स्पर्धेमुळे रस्ते बंद असतानाही या कार्यक्रमाला पुणेकरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला..राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही स्वैच्छिक योजना असून, निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा व दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता साध्य व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेतून गुंतवणूकदारांना इक्विटी एक्स्पोजर मिळत असल्याने दीर्घकालीन परताव्याची चांगली संधी उपलब्ध होते. पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) अलीकडेच एनपीएस गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून त्याबाबतची सविस्तर माहितीही या कार्यक्रमात देण्यात आली. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. यावेळी सकाळ मिडीयाचे सीईओ श्री. उदय जाधव, पीएफआरडीएचे अधिकारी तसेच मान्यवर पॅनलिस्ट्स उपस्थित होते..सुमित कुमार – सीजीएम, पीएफआरडीए यांनी मार्गदर्शनपर भाषण करत एनपीएसबाबत अत्यंत उपयुक्त माहिती दिली. योग्य वेळी आर्थिक नियोजन न केल्यास वृद्धापकाळात आर्थिक असुरक्षितता, मानसिक तणाव व अपुऱ्या बचतीला सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी नागरिकांनी सेवानीवृत्ती नियोजनाकडे वेळीच लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.पीएफआरडीएचे उपसरव्यवस्थापक देवेश मित्तल यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आपल्या पगाराची पुनर्रचना करून वयाच्या ८५ वर्षांपर्यंत एनपीएस खाते वापरता येते. तसेच भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि एनपीएस यांतील फरकही त्यांनी स्पष्ट केला.कॉर्पोरेट क्षेत्रातील एनपीएस सहभाग या विषयावर पॅनल चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पुण्यातील नामवंत कंपन्यांमधील तज्ज्ञांनी सहभाग घेऊन आपली मते मांडली.आशुतोष दाबके – सीए, संचालक, एनपीएस असोसिएट्स प्रा. लि..निवृत्ती म्हणजे आयुष्याची समाप्ती नसून नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे. मात्र हा काळ आनंदी, स्वावलंबी आणि तणावमुक्त हवा असेल, तर कार्यक्षम व शिस्तबद्ध आर्थिक नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे.ओंकार अर्जुनवाडकर – सीनियर जीएम (डायरेक्ट टॅक्स व इन्शुरन्स), किर्लोस्कर ऑइल इंजिन कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना इतर पेन्शन योजनांमधून एनपीएसमध्ये स्थानांतरण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे..Railway News: रेल्वेमध्ये पॉइंट्समन, गेटमन, ट्रॅकमनची कमतरता...; माजी सैनिक मैदानात उतरणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.अजय निकुंभ – चीफ मॅनेजर (HR), स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया आमच्या कंपनीत २०२१ पासून ही योजना लागू करण्यात आली असून, सुरुवातीला करसवलतीसाठी सुरू या योजनेचा व्याप आता वाढत आहे.परेश सारडा – ऑपरेशन अँड पेरोल स्पेशालिस्ट, क्रेडिट सुईस सिक्युरिटीज एनपीएस योजना प्रभावीपणे राबवण्यात कंपनीच्या एचआर विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. पॅनल चर्चेच्या समन्वयिका ज्योत्स्ना तिवारी – डायरेक्टर, मर्सर यांनी चर्चेची संकल्पना स्पष्ट केली, योजनेचे महत्त्व सांगितले आणि सहभागी तज्ज्ञांना संवादासाठी प्रवृत्त केले..सुमित कुमार – सीजीएम, पीएफआरडीएएनपीएसमधील गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचे कमाल वय ७५ वरून ८५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर एकूण निधीपैकी ८० टक्के रक्कम एकरकमी काढता येते, तर २० टक्के रक्कम अॅन्युइटीमध्ये गुंतवणे आवश्यक असते. एकूण निधी ८ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास १०० टक्के रक्कम काढण्याची मुभा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.