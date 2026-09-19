नवले पुलाजवळ भीषण अपघात; ब्रेक फेल झालेल्या कंटेनरची वाहनांना धडक, दोघांचा मृत्यू

कात्रज-देहूरोड बायपासवरील नवले पुलाजवळ असलेल्या भूमकर पुलावर आज मध्यरात्री एका मालवाहू कंटेनरचे ब्रेक फेल झाल्याने भीषण अपघात झाला. साताऱ्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या भरधाव कंटेनरने ट्रकला आणि इतर काही वाहनांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात कंटेनरमधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, इतर काही जण जखमी झाले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री साडेबाराच्या सुमारास हा अपघात झाला. साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या एका अवजड कंटेनरचे नियंत्रण भूमकर पुलावर आले असता अचानक सुटले. ब्रेक फेल झाल्यामुळे हा भरधाव कंटेनर पुढील ट्रकला आणि रस्त्यावरील इतर वाहनांना घासून वेगाने धडकला..५ वर्षाच्या लेकीचा मृतदेह फ्रीजमध्ये ठेवला, बापानं स्वत:ला संपवलं; खोलीत फुगे अन् मेणबत्त्या, ३ चिठ्ठ्यांमध्ये सगळं लिहिलं.दोन ट्रकची ही धडक एवढी भीषण होती की दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींची नावे समजू शकली नाहीत. तर जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, पोलिस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. कंटेनरमधील मृत पावलेल्या दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात येत आहेत. या अपघातामुळे मुंबई-बंगळूर महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.