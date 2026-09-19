पुणे

नवले पुलाजवळ भीषण अपघात; ब्रेक फेल झालेल्या कंटेनरची वाहनांना धडक, दोघांचा मृत्यू

Navale Bridge Accident: साताऱ्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या भरधाव कंटेनरने ट्रकला आणि इतर काही वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झालाय तर अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय.
Pune Navale Bridge Crash

Pune Navale Bridge Crash

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कात्रज-देहूरोड बायपासवरील नवले पुलाजवळ असलेल्या भूमकर पुलावर आज मध्यरात्री एका मालवाहू कंटेनरचे ब्रेक फेल झाल्याने भीषण अपघात झाला. साताऱ्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या भरधाव कंटेनरने ट्रकला आणि इतर काही वाहनांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात कंटेनरमधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, इतर काही जण जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
accident
death
Pune news
Marathi News Esakal
www.esakal.com