Navale Bridge Accident : नवले पुलावर अपघाताची मालिका सुरुच, मद्यधुंद कारचालकाचा ताबा सुटला अन्... पहाटे थरारक अपघात

आज पहाटे मद्यधुंद कारचालकाने दुभाजकाला धडक दिली.त्या वेळी महामार्गावर वर्दळ कमी असल्याने मोठी दुर्घटना टळली.सलग होणाऱ्या अपघातांमुळे नवले पूल पुन्हा चर्चेत आला आहे..पुणे- बेंगळूरू महामार्गावरल ब्लॅक स्पॉट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवले पुलावर काही दिवसांपूर्वी कंटेनरच्या भीषण अपघातात ८ जणांना जीव गमावावा लागल्याची घटना ताजी असतानाच आज पुन्हा सकाळी अपघात घडला आहे. सोमवारी सकाळी पुण्यावरुन बेंगळुरुच्या दिशने जाणारी कार दुभाजकाला धडकली यामुळे काही वेळ वाहतूक विस्कळीत झाली. प्राथमिक माहितीनुसार कारचालकाने मद्यपान केले होते. पहाटे महामार्गावर वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली असल्याचे प्रत्यदर्शींनी सांगितले. .नवले पुलाच्या परिसरात १३ नोव्हेंबरला भरधाव कंटेनरचा अपघात झाल्याने आग लागून कार व कंटेनरमधील आठ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. यामध्ये कार व कंटेनर आगीमध्ये जळून खाक झाला होता. यानंतर देखील पाच वाहनें एकमेंकांना धडकून अपघात झाला होता. आता हा तिसरा अपघात घडला आहे.