Navale Bridge: नवले ब्रिजवर नेहमी अपघात का होतात? कोणती काळजी घेतली पाहिजे?

Pune Accident News: पुण्यातल्या नवले ब्रिजवर सातत्याने अपघात होत असतात. आता गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात झाला आहे. यात तीन जण जखमी झाले आहेत. सुदैवाने गाडीमध्ये गौतमी नव्हती. मुंबई-बंगळूरु रस्त्यावरील वडगाव इथल्या एका हॉटेलजवळ हा अपघात झाला. गौतमी पाटीलच्या गाडीने रिक्षाला धडक दिली..या अपघातानंतर पुन्हा एकदा नवले ब्रिजचा मुद्दा चर्चेत आलेला आहे. नवले ब्रिजवर सातत्याने अपघात का होतात? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. या मार्गावर २४ तास अवजड वाहतूक सुरु असते. दक्षिणेकडील अनेक अनेक राज्यातील माल वाहतूक मुंबईकडे याच मार्गाने जाते. त्यामुळे रहदारी असते. .Balasaheb Patil: 'सह्याद्री'कडून बांधिलकीची जपणूक: माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील; क्षणिक मोहाला बळी पडू नये...नवले ब्रिजवर अपघात का होतात?नवले ब्रिजवर तीव्र उतार असल्याने अचानक ब्रेक लागत नाही. त्यामुळे वेगात आलेली वाहने दुसऱ्या वाहनांना मागच्या बाजूने धडकतात. सर्व्हिस रोड नसल्यामुळेही अपघात होतात. आवश्यक त्या ठिकाणी सेवा रस्ता नसल्याने सर्वच वाहनांना राष्ट्रीय महामार्गावरुन प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, अवजड वाहनांचे ड्रायव्हर इंधन वाचवण्यासाठी वाहने न्यूट्रल मोडवर चालवतात. त्यामुळे वाहनांना ब्रेक लागत नाही. अपुरे बॅरिअर्स, सुचना बोर्ड नसे, रस्ता ओलांडण्यासाठी ओव्हर ब्रिज, पादचारी मार्ग नसणे. तसेच सर्वच प्रकारची वाहनं एकाच रस्त्यावरुन जात असल्याने अपघाताला निमंत्रण मिळतं..Keshav Hedgewar: RSS संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवारांना भारतरत्न द्या! जमाल सिद्दीकी यांची मागणी, राष्ट्रपतींना पत्र.अपघात टाळण्यासाठी काय करावे?नवले ब्रिजवर उताराची तीव्रता कमी करणे, नवले पूल ते वडगाव पुलादरम्यान सर्व्हिस रोड वाढवण्याची गरज. सातत्याने अपघात होणारे ठिकाणं म्हणजे कात्रज बोगदा ते वडगाव पूल. या चार किलोमीटरच्या अंतरामध्ये विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. वाहनधारकांनी अतिशय शिस्तीमध्ये वाहनं चालवून उतारावर गाडी बंद करु नये. त्यामुळे जास्त अपघात झालेले आहेत.