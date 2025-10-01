पुणे

Navale Bridge: नवले ब्रिजवर नेहमी अपघात का होतात? कोणती काळजी घेतली पाहिजे?

Major reasons and safety measures to prevent road mishaps in Pune: नवले ब्रिजवर सातत्याने अपघात होतात. त्यामुळे वाहनचालकांनी, पादचाऱ्यांनी विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. प्रशासनानेदेखील पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.
Navale Bridge: नवले ब्रिजवर नेहमी अपघात का होतात? कोणती काळजी घेतली पाहिजे?
संतोष कानडे
Updated on

Pune Accident News: पुण्यातल्या नवले ब्रिजवर सातत्याने अपघात होत असतात. आता गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात झाला आहे. यात तीन जण जखमी झाले आहेत. सुदैवाने गाडीमध्ये गौतमी नव्हती. मुंबई-बंगळूरु रस्त्यावरील वडगाव इथल्या एका हॉटेलजवळ हा अपघात झाला. गौतमी पाटीलच्या गाडीने रिक्षाला धडक दिली.

Loading content, please wait...
pune
accident
car
Truck
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com