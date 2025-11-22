गडकरी साहेब पैसे पडून आहेत तर काम का होत नाही? नवले पुलावर स्थानिकांनी केला NHAIचा दशक्रियाविधी

पुण्यात नवले पुलावर होणाऱ्या अपघातामुळे वाहनचालकांमधून संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. १० दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाला होता. याआधीही अनेक अपघात या पुलावर झाले आहेत. पुलावरील वाढत्या अपघातानंतर विरोध म्हणून स्थानिकांनी अपघातस्थळी NHAIचा निषेध केला. संताप व्यक्त करत NHAIचा प्रतिकात्मक दशक्रिया विधी आयोजित करण्यात आला होता..नवले पुलावर होणारे अपघात कमी करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीय. अपघातात नाहक बळी जात आहेत. ढिम्म प्रशासनाकडून काहीच हालचाली होत नसल्यानं संतप्त नागरिकांनी एनएचएआयचा दशक्रिया विधी केला. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात हे आंदोलन असून सुरक्षेची तातडीनं उपाययोजना करा अशी मागणी नागरिकांनी केलीय..पुण्यात नवले ब्रिजवर १३ नोव्हेंबरला भीषण अपघात झाला होता. या अपघातामधे जवळपास आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर अपघाताच्या ठिकाणीच हा दशक्रिया विधी केला आहे. अपघाताला दहा दिवस झालेले असल्याचं नागरिकांनी म्हटलं..अजितदादांचा आमदार अडचणीत, अटकेची टांगती तलवार; राजकीय वर्तुळात खळबळ .स्थानिकांनी थेट नितीन गडकरींचं नाव घेत पैसे असूनही काम सुरू का होत नाही असा प्रश्न विचारलाय. एका स्थानिकाने संताप व्यक्त करताना म्हटलं की, नितीन गडकरी साहेबांनी 2021 मध्ये ३ हजार कोटी रुपये आमच्याकडे पडून असल्याचं सांगितलं होतं. जर पैसे आहेत तर मग काम का सुरू होत नाही अशी विचारना स्थानिकांनी केलीय..पुलावर १३ तारखेला ज्या दिवशी हा भीषण अपघात झाला, त्या दिवशी आठ जण इथं मृत्युमुखी पावले. त्याचं आ-तिरडे आंदोलन त्या दिवशी आम्ही केलं आणि त्याच्या अनुषंगाने आज दशक्रिया विधी करत असल्याचं स्थानिकांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.