पुणे

गडकरी साहेब पैसे पडून आहेत तर काम का होत नाही? नवले पुलावर स्थानिकांनी केला NHAIचा दशक्रियाविधी

पुण्यातील नवले पुलावर अपघात रोखण्यासाठी कोणत्याही उपयायोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी एनएचएआयचा दशक्रिया विधी केला. केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेब पैसे पडून आहेत तर काम का होत नाही असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
Navale Bridge Inaction Sparks Protest Locals Ask Why Work Isn’t Done

Navale Bridge Inaction Sparks Protest Locals Ask Why Work Isn’t Done

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात नवले पुलावर होणाऱ्या अपघातामुळे वाहनचालकांमधून संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. १० दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाला होता. याआधीही अनेक अपघात या पुलावर झाले आहेत. पुलावरील वाढत्या अपघातानंतर विरोध म्हणून स्थानिकांनी अपघातस्थळी NHAIचा निषेध केला. संताप व्यक्त करत NHAIचा प्रतिकात्मक दशक्रिया विधी आयोजित करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
Nitin Gadkari
pune
maharashtra
NHAI
Dangerous road conditions near Navale Bridge

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com