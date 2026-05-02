पुण्यातील नवले पूलावर रास्तारोको; मोठी वाहतूक कोंडी, दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. ६५ वर्षीय व्यक्तीने चार वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेनंतर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, न्यायाच्या मागणीसाठी त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी सुट्टीसाठी आजोळी, नसरापूर येथे आली होती. आरोपीने तिला "वासरू दाखवतो" असे सांगून गोठ्याकडे नेले. तेथे त्याने तिच्यावर अत्याचार करून हत्या केली आणि मृतदेह गोठ्यातील शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून ठेवला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी मुलीला गोठ्याकडे नेताना दिसल्याने हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला..या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत मुंबई–बंगळुरू महामार्गावरील नवले पूल आणि वडगाव बुद्रुक पुलावर रास्ता रोको आंदोलन केले. मागील एक तासाहून अधिक काळ महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, दोन्ही बाजूंना सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..पीडितेच्या नातेवाईकांनीही ठोस कारवाई होईपर्यंत अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला आहे. "जोपर्यंत आरोपीला कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.या संतप्त वातावरणात पोलिस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.