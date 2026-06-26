‘एनसीईआरटी’वर काँग्रेसची टीका

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २६ ः राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) नववीच्या पुस्तकात निवडणूक आयोगाच्या कामाचे कौतुक करण्यात आले असून मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरपडताळणीचा (एसआयआर) विषय समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्याचा संदर्भ देत ‘एनसीईआरटी’ ही भाजपची इतिहास विकृतीकरण शाखा बनली असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी केली आहे.
नववीच्या सामाजिक विज्ञान विषयाच्या पुस्तकात देशातील निवडणूक प्रक्रियेचे वर्णन अतुलनीय असे करण्यात आले आहे. चुकीची माहिती, ‘फेक न्यूज ’आणि धमकावणे यांसारखी आव्हाने असताना देखील ही घटनात्मक संस्था निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड - भाग १’ या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.
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