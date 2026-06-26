पुणे

‘एनसीईआरटी’वर काँग्रेसची टीका

‘एनसीईआरटी’वर काँग्रेसची टीका
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २६ ः राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) नववीच्या पुस्तकात निवडणूक आयोगाच्या कामाचे कौतुक करण्यात आले असून मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरपडताळणीचा (एसआयआर) विषय समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्याचा संदर्भ देत ‘एनसीईआरटी’ ही भाजपची इतिहास विकृतीकरण शाखा बनली असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी केली आहे.
नववीच्या सामाजिक विज्ञान विषयाच्या पुस्तकात देशातील निवडणूक प्रक्रियेचे वर्णन अतुलनीय असे करण्यात आले आहे. चुकीची माहिती, ‘फेक न्यूज ’आणि धमकावणे यांसारखी आव्हाने असताना देखील ही घटनात्मक संस्था निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड - भाग १’ या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.

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Congress opposition to NCERT
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Congress critique on NCERT books
NCERT social science curriculum
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historical distortion in education
unbiased election processes in India
एनसीईआरटी निवडणूक आयोग कौतुक
नववीच्या पुस्तकातील बदल
निवडणूक आयोगाची सखोल फेरपडताळणी
काँग्रेसचा एनसीईआरटी विरोध
ऐतिहासिक माहितीचं अपलं
निवडणूक प्रक्रियेतील आव्हाने
एनसीईआरटीच्या शिक्षण धोरणांचा प्रभाव
भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचं समजून घेणं
शिक्षणात फेक न्यूजचा परिणाम
काँग्रेसची एनसीईआरटीच्या पुस्तकांवरील टीका
नववीचा सामाजिक विज्ञानाचा अभ्यासक्रम
मतदार यादींची सखोल फेरपडताळणी
शिक्षणातील अपर्णन
निवडणुका विश्वासार्हतेसाठी आव्हाने
एनसीईआरटीच्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकाचा प्रभाव
लक्षात घेतलेल्या ऐतिहासिक विकृतीकरणाच्या टिका