Dhamani Sarpanch Election : धामणीच्या लोकनियुक्त सरपंचपदाच्या चुरशीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रतीक्षा जाधव विजयी

पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागातील राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे असलेल्या धामणी ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी तिरंगी लढत झाली यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रतीक्षा राजेंद्र जाधव या विजयी झाल्या आहे. .येथील ग्रामपंचायतीच्या डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत श्री. कुलस्वामी म्हाळसाकांत गावकरी विकास पॅनेलच्या रेश्मा बोऱ्हाडे या विजयी झाल्या होत्या तर सदस्यपदाच्या निवडणुकीत नऊ पैकी श्री.कुलस्वामी म्हाळसाकांत गावकरी विकास पॅनेलचे सहा सदस्य बिनविरोध तर एक सदस्य निवडुन आलेल्या असे एकूण सात सदस्य निवडुन आले होते. तर दोन राष्ट्रवादीचे निवडुन आले होते..रेश्मा बोऱ्हाडे यांनी अडीच वर्षानंतर सरपंच पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या सरपंच पदाच्या पोटनिवडणुकीत श्री. कुलस्वामी म्हाळसाकांत गावकरी विकास पॅनेलच्या अर्चना दीपक जाधव, राष्ट्रवादीच्या प्रतीक्षा राजेंद्र जाधव तसेच अपक्ष जयश्री राजेंद्र जाधव यांच्यात तिरंगी लढत झाली. यामध्ये प्रतीक्षा जाधव यांना १००५ मते तर अर्चना जाधव यांना ८५० मते पडली जयश्री जाधव यांना २७५ मते पडली नोटा ला १५ मते पडली १५५ मतांनी प्रतीक्षा जाधव विजयी झाल्या.या ग्रामपंचायतीवर मागील काही वर्ष शिवसेना पक्षाचे वर्चस्व राहिले आहे. माजी पंचायत समिती सदस्य व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुका कार्याध्यक्ष रविंद्र करंजखेले यांचे हे गाव असल्याने संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष येथील निवडणुकीकडे लागले होते..ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व असून देखील रविंद्र करंजखेले नेतृत्व करत असलेल्या पॅनेलच्या उमेदवाराचा पराभव करंजखेले यांच्या जिव्हारी लागला आहे. श्री. करंजखेले यांनी राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या सर्व पक्षातील काही कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन गावकरी पॅनेल तयार केले होते या पॅनेलच्या फ्लेक्सवर कोणत्याही नेत्याचे छायाचित्र टाकले नव्हते..तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील तरुणांनी नेतृत्व केलेल्या पॅनेलच्या माध्यमातून उच्चशिक्षित तरुण तसेच नवख्या प्रतीक्षा जाधव यांनी विजय खेचून आणून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. प्रतीक्षा जाधव यांचे बंधु प्रतिक जाधव राष्ट्रवादीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहे त्यामुळे भाऊ सदस्य तर बहीण सरपंच झाली आहे. यांच्या पॅनेलच्या फ्लेक्स वर माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचे छायाचित्र दिसत होते.