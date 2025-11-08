पुणे

चाकणकरांवर टीका, पक्षानं धाडली नोटीस; रूपाली ठोंबरे म्हणाल्या, वेळ खूपच कमी

फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यावर रूपाली ठोंबरे यांनी टीका केली होती. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं रूपाली ठोंबरे यांना नोटीस पाठवली आहे.
Rupali Thombre Faces Action After Criticizing Rupali Chakankar

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या गटातील रुपाली ठोंबरे आणि रुपाली चाकणकर यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. एकाच पक्षात असून एकमेकींवर आरोप-प्रत्यारोपामुळे दोघींमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान, रुपाली पाटील यांनी फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून रूपाली चाकणकर यांच्यावर टीका केली होती. यावरून रूपाली ठोंबरे यांना पक्षाने शिस्तभंग कारवाईची नोटीस पाठवलीय. या नोटिसीला ७ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रूपाली ठोंबरे यांनी ७ दिवस हा कालावधी खूपच कमी असल्याचं म्हणत यावर प्रतिक्रिया दिलीय.

pune
NCP
Rupali chakankar
rupali patil thombare

