चाकणकरांवर टीका, पक्षानं धाडली नोटीस; रूपाली ठोंबरे म्हणाल्या, वेळ खूपच कमी

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या गटातील रुपाली ठोंबरे आणि रुपाली चाकणकर यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. एकाच पक्षात असून एकमेकींवर आरोप-प्रत्यारोपामुळे दोघींमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान, रुपाली पाटील यांनी फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून रूपाली चाकणकर यांच्यावर टीका केली होती. यावरून रूपाली ठोंबरे यांना पक्षाने शिस्तभंग कारवाईची नोटीस पाठवलीय. या नोटिसीला ७ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रूपाली ठोंबरे यांनी ७ दिवस हा कालावधी खूपच कमी असल्याचं म्हणत यावर प्रतिक्रिया दिलीय..फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी तरुणीचं चारित्र्यहनन केल्याचा आरोप रूपाली ठोंबरे यांनी केला होता. दोन महिला नेत्यांच्या वादात आता पक्षाने हस्तक्षेप केलाय. रूपाली ठोंबरे यांना पक्षानं कारणे दाखवा नोटीस बजावलीय. पक्षाचे संघटक सरचिटणीस संजय खोडके यांनी रूपाली ठोंबरे यांनी नोटीस पाठवलीय. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि पक्षाच्या महिलाअध्यक्ष यांच्याबद्दल प्रसारमाध्यमांत केलेलं विधान पक्षशिस्तीचा भंग करणारं आहे. तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये याचा खुलासा करावा असे नोटीसीत म्हटलंय..अजितदादांच्या सांगण्यावरून मराठा पोर्टल बंद, हजारो तरुणांना फटका; नरेंद्र पाटलांचा आरोप.रूपाली ठोंबरे यांना पक्षानं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश प्रवक्ते पदाची जबाबदारी दिलीय. अशावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि पक्षाच्या महिला अध्यक्ष यांच्याबाबत प्रसारमाध्यमांनी केलेलं विधान पक्षशिस्त भंग करणारं आहे. यावर ७ दिवसांच्या आत खुलासा करावा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल..रूपाली ठोंबरे यांनी नोटिसीचा फोटो शेअर करत सोशल मीडियावर म्हटलं की, आज पक्षाकडून जगातील महिलांना न्याय देणाऱ्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षाविषयी केलेल्या वक्तव्याविषयी खुलासा मागण्यात आलेला आहे. खरं तर खुलासा देण्याची वेळ 7 दिवस अत्यंत कमी वेळ देण्यात आली आहे. मी वैयक्तिक हितसंबध ते हगवणे प्रकरण ते आमच्या भगिनी कैलासवाशी डॉक्टर संपदा मुंडेंच्या चारित्र्यहनन प्रकरणापर्यंतचा सविस्तर खुलासा देण्यात येईल. ज्यांनी मयत भगिनीचे चारित्र्यहनन केले त्याच्या विषयी खरतर काय खुलासा द्यावा?