Video : सुप्रिया सुळे पुणे विद्यापीठातील आंदोलकांच्या भेटीला!

पुणे : संसदेत मंजूर झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासह 'एआरसी'च्या विरोधात शहरात सलग तिसऱ्या दिवशी शहरात पडसाद उमटले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संविधान स्तंभ ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत मशाल मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी 'सीएए से आझादी', 'एनआरसी से आझादी' अशा घोषणांनी विद्यापीठाचा परिसर दणादूण गेला.

एनआरसी विरोधी कृती समितीतर्फे बुधवारी (ता.18) सायंकाळी पुणे विद्यापीठात या मोर्चाचे आयोजन केले होते. खासदार सुप्रिया सुळे, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यामध्ये सहभागी झाले होते. संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करून या मोर्चाला सुरूवात झाली. मशाल पेटवून हलगीच्या तालावर मोर्चात सहभागी झालेल्या तरुण तरुणींनी घोषणाबाजी सुरू केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांची तुलना हिटलरशी करणारे, तसेच देशाच्या संविधानाच्या हेतूलाच सुरूंग लावला जात आहे, अशा अशायाचे फलक हातामध्ये घेऊन या कायद्याचा कडाडून विरोध केला. आंबेडकर पुतळा येथे तरुणांनी गाणी सादर केल्यानंतर मोर्चाचा समारोप झाला.

Maharashtra: Nationalist Congress Party MP Supriya Sule joined students of Savitribai Phule University who were protesting against #CitizenshipAmendmentAct in Pune, earlier today. pic.twitter.com/0l0Z2xOnmw

— ANI (@ANI) December 18, 2019