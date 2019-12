निर्भया प्रकरण : अक्षयकुमारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकाने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.18) फेटाळून लावली.

फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका अक्षयकुमार सिंह याने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार करण्याचे कुठलेही ठोस कारण दिसून येते नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

निर्भया प्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या मुकेश (वय 30), पवन गुप्ता (वय 23) आणि विनय शर्मा (वय 24) यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिका न्यायालयाने मागील वर्षीच फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे फाशीची शिक्षा झालेल्या चारही आरोपींच्या फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याचे आजच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले. शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींकडे आता क्‍युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा अखेरचा कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहे.

