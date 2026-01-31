दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर झालेली चर्चा, शरद पवार, अजितदादांच्या बैठकीचा VIDEO VIRAL

अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा पुन्हा एकदा समोर येतायत. यातच शरद पवार यांनीही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर चर्चा झाली होती आणि १२ फेब्रुवारीला त्यासंदर्भात घोषणाही केली जाणार होती असं स्पष्ट केलं होतं. अजित पवार यांनीच १२ तारीख ठरवलीली होती असंही शरद पवारांनी सांगितलं. आता विलिनीकरणाच्या चर्चेसाठी झालेल्या बैठकीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. १७ जानेवारीला गोविंदबागेत शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह दोन्ही गटातील नेत्यांची बैठकीला उपस्थिती होती. .राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाबाबत चर्चेसाठी जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली होती. गोविंदबागेत यासाठी बैठकाही झाल्या होत्या. त्या बैठकीत दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची तारीखही ठरवण्यात आली होती. पक्ष फुटल्यानंतर निर्माण झालेला दुरावा कमी होऊन दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात होती. पण त्यातच अजित पवार यांच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला.अजितदादांची इच्छा होती ती पूर्ण व्हावी अशी आमचीही इच्छा : शरद पवार.अजित पवार, जयंत पाटील यांच्यासोबत अमोल कोल्हे, राजेश टोपे, हर्षवर्धन पाटील, रोहित पवार हेसुद्धा बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत दुरावा कमी करून पुन्हा एकत्र येण्याचे मुद्दे चर्चेत होते. यात सकारात्मक अशीही चर्चा झाली होती. या बैठकीचा जुना व्हिडीओ समोर आला आहे..सत्तेत सहभागी होण्याचा मुद्दा तांत्रिक होता आणि त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली होती अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. पक्षाचं नाव, चिन्ह यावरून दोन्ही पक्षात वाद झाले होते. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार होते तर त्याअंतर्गत कायद्याच्या काय अडचणी आहेत का? काही तांत्रिक मुद्दे निर्माण होण्याच्या शक्यता यावरही चर्चा झाली होती अशी माहिती समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.