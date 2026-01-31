पुणे

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर झालेली चर्चा, शरद पवार, अजितदादांच्या बैठकीचा VIDEO VIRAL

अजित पवार यांच्या अकाली मृत्यूनंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. याबाबत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची १७ जानेवारीला झालेल्या बैठकीचा व्हिडीओ आता समोर आला आहे.
NCP Merger Talks Back In Focus After Viral Meeting Video

NCP Merger Talks Back In Focus After Viral Meeting Video

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा पुन्हा एकदा समोर येतायत. यातच शरद पवार यांनीही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर चर्चा झाली होती आणि १२ फेब्रुवारीला त्यासंदर्भात घोषणाही केली जाणार होती असं स्पष्ट केलं होतं. अजित पवार यांनीच १२ तारीख ठरवलीली होती असंही शरद पवारांनी सांगितलं. आता विलिनीकरणाच्या चर्चेसाठी झालेल्या बैठकीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. १७ जानेवारीला गोविंदबागेत शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह दोन्ही गटातील नेत्यांची बैठकीला उपस्थिती होती.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Baramati
maharashtra
NCP

Related Stories

No stories found.