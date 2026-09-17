पुणे

NCP Sharad Pawar: राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी लक्ष्मण बांदल; शशिकांत शिंदेंच्या हस्ते नियुक्तीपत्र

Laxman Bandal Gets Key Role In NCP Sharad Pawar Party: राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात उद्योजक लक्ष्मण बांदल यांना प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी; शशिकांत शिंदे, सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत नियुक्तीपत्र प्रदान
Laxman Bandal Named State Vice President Of NCP Sharad Pawar Party Shashikant Shinde Hands Over Appointment Letter

Laxman Bandal Named State Vice President Of NCP Sharad Pawar Party Shashikant Shinde Hands Over Appointment Letter

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी उद्योजक लक्ष्मण बांदल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या हस्ते त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेश चिटणीस रवींद्र पवार तसेच, सुधीर कोंडे, गिरीश खोपडे, संजय लोखंडे, निलेश चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

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