पुणे

शाईफेक प्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक नाही

शाईफेक प्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक नाही
Published on

लोणी काळभोर ता. १० : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास सदाशिव लवांडे यांच्यावर शाईफेक करून त्यांना पिस्तुलाचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. याप्रकरणी अद्याप कोणाला अटक करण्यात आली नाही.
हा प्रकार शनिवारी (ता. ९) सकाळी दहाच्या सुमारास आळंदी म्हातोबाची (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत घडला होता. याप्रकरणी लवांडे यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून संग्राम भंडारे, अक्षय कांचन यांच्यासह इतर १० ते १२ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणातील आरोपी निष्पन्न झाले असून त्यांना पकडण्यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार दोन पथके पाठवण्यात आली आहेत. लवकरात लवकर त्यांना अटक करण्यात येणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra crime news
community safety in Maharashtra
Maharashtra police news
शाईफेक प्रकरण
NCP spokesperson threats
Loni Kalbhor news
political violence in Maharashtra
gun threat case
Akshay Kanchan investigation
Sangram Bhandare arrest update
Loni Kalbhor incident
police investigation Maharashtra
political threats India
arrests in political violence
Loni Kalbhor politics
development in Maharashtra crime
NCP developments
विकास लवांडे
लोणी काळभोर घटनेतील तपास
महाराष्ट्रातील राजकीय अत्याचार
पिस्तूलाचा धाक देण्याच्या घटना
लोणी काळभोर मधील घटना
संग्राम भंडारे आरोपी
अक्षय कांचन गुन्हा
पोलिस ठाण्यात तक्रार
लोणी काळभोर कार्यालय
राजकीय असुरक्षितता महाराष्ट्र
पोलीस कारवाई लोणी काळभोर
राजकीय घडामोडी महाराष्ट्र
गुन्हेगारी कार्यवाही