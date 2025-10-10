Pune News : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत एनडीए कॅडेटने संपविले जीवन

पुणे - राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) पहिल्या वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या कॅडेटने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १०) पहाटे उघडकीस आली. अंतरिक्ष कुमार सिंह (वय-१८) असे या कॅडेटचे नाव आहे. घटनेमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (चौकशी) नेमण्यात आली आहे..एनडीए प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अंतरिक्ष हा सकाळच्या प्रशिक्षणासाठी गैरहजर होता. त्यामुळे त्याच्या सहकारी कॅडेट्सनी अंतरीक्षचा शोध घेतला. त्यावेळी अंतरिक्ष त्याच्या खोलीमध्ये बेशुद्धावस्थेत आढळून आला. त्याला तातडीने खडकवासला येथील लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सकाळी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती त्याचे कुटुंबीय आणि स्थानिक पोलिसांना दिली. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ नेमण्यात आली आहे..अंतरीक्ष हा मूळचा लखनौचा रहिवासी होता. त्याचे वडील भारतीय लष्करातून निवृत्त झाले असून, ते सध्या डिफेन्स सेक्युरिटी कॉर्प्समध्ये (डीएससी) नोकरीस आहेत. आर्मी पब्लिक स्कूलचा माजी विद्यार्थी असलेला अंतरिक्ष पहिल्याच प्रयत्नात ‘एनडीए’ची परीक्षा उत्तीर्ण झाला होता..भारतीय हवाई दलात जाण्याचे त्याचे स्वप्न होते. दरम्यान, या प्रकरणी उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मोहन खंदारे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.