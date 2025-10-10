पुणे

Pune News : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत एनडीए कॅडेटने संपविले जीवन

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) पहिल्या वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या कॅडेटने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १०) पहाटे उघडकीस आली.
antriksh kumar sinh

antriksh kumar sinh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) पहिल्या वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या कॅडेटने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १०) पहाटे उघडकीस आली. अंतरिक्ष कुमार सिंह (वय-१८) असे या कॅडेटचे नाव आहे. घटनेमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (चौकशी) नेमण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
student
endlife
NDA
National Defence Academy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com