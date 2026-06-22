Pune: पुण्यासह जिल्ह्यात ‘नीट’ परीक्षा शांततेत; पोलिसांचा ६३ केंद्रांवर कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्हीची करडी नजर

पुणे: देशभरात पेपरफुटीच्या घटनांमुळे चर्चेत आलेली राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) रविवारी (ता.२१) शहर आणि जिल्ह्यात कोणत्याही वादाविना शांततेत पार पडली. कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात ही परीक्षा जिल्ह्यात ३६, तर शहरातील २७ परीक्षा केंद्रांवर पार पडली. परीक्षेदरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. .दुपारी दीडपर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर प्रवेश दिला जात होता. या वेळी, पालकांनी मोठी गर्दी केली होती. खबरदारी म्हणून प्रत्येक केंद्रावर सुमारे २० पोलिस कर्मचाऱ्यांचा कडक पहारा होता. यासंबंधी पोलिस उपायुक्त आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली व सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जात होता. सर्व परीक्षा केंद्रांवर अंतर्गत व बाह्य परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची करडी नजर ठेवण्यात आली होती, तसेच संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात आले..Pune: लगड मळ्यातील रस्ता जलमय; मलनिस्सारण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह.याआधी ही परीक्षा तीन मे रोजी देशभरातील ५५१ शहरातील पाच हजार ४४० केंद्रांवर पार पडली होती. मात्र, पेपरफुटीनंतर ती रद्द करण्यात आली होती. प्रश्नपत्रिका समाज माध्यमांवरून व्हायरल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांच्या सायबर विभागाने समाज माध्यमांवर विशेष नजर ठेवली होती. दरम्यान, परीक्षा सुरळीत, शांततेत आणि कोणत्याही गोंधळाशिवाय पार पडल्याने विद्यार्थी, पालक आणि प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे..कडक सुरक्षा तपासणीपरीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश केंद्रांमध्ये सोडताना त्यांची आधार आधारित बायोमेट्रिक आणि फेस ऑथेंटिकेशन व पोलिसांच्या दुहेरी स्तरावरील तपासणी व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. विद्यार्थी देखील नियमांचे पालन करताना दिसत होते. जॅमर यंत्रणा देखील कार्यरत करण्यात आली होती. वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी वाहतूक पोलिसांनी आधीच नियोजन केले होते..Pune: धनकवडी परिसरातील अतिक्रमणे जमीनदोस्त.पिंपरी-चिंचवडमध्येही परीक्षा सुरळीतपिंपरी: वैद्यकीय ‘नीट’ परीक्षा पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध केंद्रांवर शांततेत पार पडली. अनेक विद्यार्थी वेळेआधी दाखल झाले. प्रवेशद्वारावर ओळखपत्र, प्रवेशपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांची तपासणी करूनच त्यांना केंद्रात प्रवेश देण्यात आला. परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्था, तपासणी प्रक्रिया आणि वेळेचे नियोजन यामुळे शहरात नीट परीक्षेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.