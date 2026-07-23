पुणे

NEET Irregularities Protest: नीट गैरव्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार विरोधात शिरूर बंद; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

नीट परीक्षेतील गैरव्यवस्थापन, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी शिरूरमध्ये सर्वपक्षीय बंद, तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा
The protesters also expressed support for the ongoing Jantar Mantar agitation and condemned the alleged police action against students in Delhi.

The protesters also expressed support for the ongoing Jantar Mantar agitation and condemned the alleged police action against students in Delhi.

Sakal

नितीन बारवकर
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शिरूर : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर - मंतरवर चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी तसेच त्या आंदोलनादरम्यान, पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध करण्यासाठी शिरूरकर नागरीकांनी आज बंद पाळून तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा काढला. विविध संस्था - संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह तरूण आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी - विद्यार्थीनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

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