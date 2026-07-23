NEET Irregularities Protest: नीट गैरव्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार विरोधात शिरूर बंद; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

शिरूर : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर - मंतरवर चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी तसेच त्या आंदोलनादरम्यान, पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध करण्यासाठी शिरूरकर नागरीकांनी आज बंद पाळून तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा काढला. विविध संस्था - संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह तरूण आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी - विद्यार्थीनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. .नीट परीक्षेतील अनियमितता आणि दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध नोंदवित तसेच शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी, बाजार समितीच्या आवारातील शिवरायांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून निघालेल्या या मोर्चात माजी आमदार ॲड. अशोक पवार, उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया, नगरसेविका डॉ. सुनिता पोटे व स्वप्नाली जामदार, दलितमित्र रमेश गायकवाड, फुले - आंबेडकर जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ झेंडे, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष संजय बारवकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर अध्यक्ष मुजफ्फर कुरेशी, कॉंग्रेस चे शहर अध्यक्ष ॲड. किरण आंबेकर, मनसेचे शहर अध्यक्ष ॲड. आदित्य मैड, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुका संघटक खुशाल गाडे, युवा नेते अविनाश घोगरे, भीमछावा संघटनेचे अध्यक्ष चेतन साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे तालुकाध्यक्ष विशाल जोगदंड, खिदमत फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असिफ शेख, सचिव मुश्ताक शेख, भुमीपूत्र प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुशांत कुटे, शिरूर तालुका कुंभार समाज संघटनेचे अध्यक्ष योगेश जामदार, निळं वादळ सामाजिक, शैक्षणिक सेवाभावी संस्थेच्या अध्यक्षा दिपिका भालेराव, आदिशक्ती महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शशिकला काळे, आधारछाया फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा सविता बोरूडे, मेडीकल असोसिएशनचे सचिव डॉ. संदीप कोकरे, माजी नगरसेवक सचिन धाडीवाल, प्रिती बनसोडे, केशव शिंदे, तारूअक्का पठारे, रवींद्र खांडरे यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच शहरातील अनेक डॉक्टर, वकील सहभागी झाले होते. तिरंग्यासह भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचा फलक तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमा घेऊन तरूणाई मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती..अण्णाभाऊ साठे चौकातील फलकाला, बसस्थानकासमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला, नगर परिषदेच्या आवारातील कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याला तसेच गाडीतळावरील हुतात्मा स्तंभाला पुष्पहार घालून तसेच अभिवादन करून हा मोर्चा पोलिस ठाण्याच्या आवारात पोचला. तेथे आंदोलकांनी घोषणा देत काही काळ ठिय्या दिला. इन्कलाब झिंदाबाद, वंदे मातरम, लाठीमार्च चा निषेध असो, दिल्ली पोलिस हाय हाय, सोनम वांगचूक व अभिजीत दीपके तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, भारतीय संविधानाचा विजय असो, शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या यासह छत्रपती शिवाजी महाराज की जय आणि जय भीम च्या नाऱ्यांनी परिसर दणाणून गेला..दिल्ली च्या जंतर - मंतरवरील आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी झालेले डॉ. स्वप्नील भालेकर यांनी नीट परीक्षेतील गैरव्यवस्थापनावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. देशातील तरूणाई आता जागी झाली असून, त्यांच्या मनातील प्रश्नांना, त्यांच्या अंतःकरणातील खदखदीला उत्तर दिले नाही तर सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल, असा इशारा दिला. आंदोलक हे देशातीलच घटक असताना त्यांना देशद्रोही, दहशतवादी म्हणून हिणवणाऱ्या अंधभक्तांनाही त्यांनी कडक शब्दांत फटकारले. देशभरात जातीधर्माच्या नावाखाली राजकारण करून मूळ प्रश्नांपासून, देशासमोरील आव्हानांपासून तरूणाईचे लक्ष भरकटवले जात असल्याचा आरोप माजी आमदार पवार यांनी केला..या मोर्चाचे संयोजक अविनाश शिंदे यांनी प्रास्तविक केले. देशाचे भावी आधारस्तंभ असलेल्या तरूण पिढी व विद्यार्थ्यांसाठी गेले २५ दिवस सनदशीर मार्गाने अन्नत्याग आंदोलन चालू असतानाही सरकार साधी चर्चा करीत नाही, हे खेदजनक आहे. न्याय्य हक्कासाठी आवाज उठवू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करून दडपशाही केली जात आहे. तरूण विद्यार्थ्यांचे भविष्य चिरडले जात असताना आम्ही गप्प बसू शकत नाही, असे ते म्हणाले. डॉ. वैशाली साखरे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रमोद गायकवाड, मयुर भोसले, हिमांशू गायकवाड, कुणाल गायकवाड, फिरोज सय्यद, ॲड. स्वप्नील माळवे, ॲड. माया गायकवाड, हर्ष गायकवाड, विशाल ससाणे, हर्षल कांबळे, ब्रह्मा पठारे, प्रकाश डंबाळे, रियाज सय्यद, यांनी या मोर्चाचे संयोजन केले. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील व नायब तहसिलदार स्नेहा गिरीगोसावी यांना निवेदन देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.