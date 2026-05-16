NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणी पुण्यातून महिला लेक्चररला अटक, विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ!

पुणे - नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातील एका महिला लेक्चररला मोठा धक्का बसला आहे. जीवशास्त्र विषय शिकवणाऱ्या मनिषा मांढरे या लेक्चररला सीबीआयने अटक केली आहे. .मांढरे च्या पुणे निवासस्थानी CBI छापासीबीआय अधिकाऱ्यांनी आज सकाळी पुण्यातील मनिषा मांढरे यांच्या निवासस्थानी धाड टाकली. काही तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना दिल्लीत नेण्यात आले आणि तेथे अटक करण्यात आली. या प्रकरणात पुणे पोलिसांसह सीबीआयची मोठी टीम सक्रिय आहे..एनटीए पेपर सेटिंग कमिटी सदस्य दोषीसीबीआयने दिल्लीत एनटीएच्या पेपर सेटिंग कमिटी सदस्यांच्या चौकशीदरम्यान मनिषा मांढरे यांना दोषी ठरवले. त्या कमिटीच्या सदस्य होत्या. तपास यंत्रणांना असा संशय आहे की, पी.व्ही. कुलकर्णी प्रमाणेच मनिषा मांढरे यांनीही विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका तोंडी सांगितली असावी. याबाबत ठोस पुरावे मिळाल्याचे सीबीआय सूत्रांनी सांगितले..संपूर्ण पेपर सेटिंग कमिटी सीबीआय रडारवरया प्रकरणात एनटीएची संपूर्ण पेपर सेटिंग कमिटी सीबीआयच्या रडारवर आहे. अनेक सदस्यांवर संशय व्यक्त करण्यात आला असून, आणखी अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नीट परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सीबीआयने मोठ्या प्रमाणात तपास सुरू केला आहे..विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळया अटकेची बातमी समजताच पुणे आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थी-पालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी न्याय मागणारी मोर्चा आणि आंदोलने छेडण्याची तयारी सुरू केली आहे..मनिषा मांढरे या पुण्यातील एका नामांकित कोचिंग क्लासमध्ये जीवशास्त्र शिकवत होत्या. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीचा वापर काही विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीसाठी केल्याचा प्राथमिक तपासात समोर आला आहे.सीबीआय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वपूर्ण धागे हाती लागले असून, लवकरच नावे जाहीर केली जाणार आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरण आता अधिक गंभीर वळण घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे..१ बिल्डिंग, २ मनिषा, दोघी मैत्रिणीपुण्यातील नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयच्या तपासातून धक्कादायक कनेक्शन समोर आले आहे. या प्रकरणात आधी मनिषा वाघमारे आणि आता मनिषा मांढरे यांना सीबीआयने अटक केली असून, विशेष म्हणजे दोघीही पुण्यातील बिबवेवाडी भागातील एकाच बिल्डिंगमध्ये राहतात. एका विंगमध्ये मनिषा मांढरे तर दुसऱ्या विंगमध्ये मनिषा वाघमारे राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दोघी मैत्रिणी असल्याचेही सांगितले जात असून, त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणातील त्यांचे कनेक्शन अधिक चर्चेत आले आहे. मनिषा मांढरे या गेल्या २४ वर्षांपासून शिक्षिका म्हणून काम करत होत्या. त्या मॉडर्न कॉलेजमध्ये कार्यरत होत्या, तसेच गेल्या पाच वर्षांपासून एनटीएच्या पॅनलवरही काम करत असल्याची माहिती मिळाली आहे.