पुणे

NEET Paper Leak & Food Adulteration Awareness: नीट पेपर फुटी व अन्न भेसळविरोधात बेल्हेतील मॉडर्न स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचे पथनाट्य; आषाढी दिंडी सोहळ्यातून सामाजिक जनजागृती

नीट पेपर फुटी व अन्न भेसळविरोधात बेल्हेतील विद्यार्थ्यांचे पथनाट्य; आषाढी एकादशीच्या दिंडी सोहळ्यातून सामाजिक जनजागृती
The programme combined cultural traditions with public awareness through a colourful dindi and impactful performances.

The programme combined cultural traditions with public awareness through a colourful dindi and impactful performances.

Sakal

अर्जुन शिंदे
Updated on

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे मॉडर्न इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज या शाळेच्या विद्यार्थांनी, गावामध्ये आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर दिंडी सोहळ्याचे आयोजन केले होते. यावेळी विद्यार्थ्यांनी नीट पेपर फुटी व अन्न भेसळ विषयावर पथनाट्य सादर करून सामाजिक जनजागृतीचा अनोखा उपक्रम राबविला.

Loading content, please wait...
accident of oxygen leakage in nashik
players
Food Adulteration Department
NEET
Paper
food aid for protesters
street cable problems
food