NEET Protest Pune: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात ‘जेन झी’ची तिरंगा पदयात्रा; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची गर्जना

प्रज्वल रामटेके पुणे : ‘नीट’ पेपरफुटी, वारंवार होणारे परीक्षा घोटाळे आणि त्यावरील सरकारची निष्क्रियता, याचा निषेध करण्यासाठी पुण्यातील ‘जेन झी’ हजारोंच्या संख्येने शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. कोणत्याही संस्था-संघटना किंवा पक्षाचा आधार नसतानाही स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विराट मोर्चा काढत आपला रोष व्यक्त केला. .दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात या ‘तिरंगा पदयात्रे’चे आयोजन करण्यात आले होते. लाल महालापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्च्यात शहराच्या कानाकोपऱ्यातील तरुणाई एकवटली होती. मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता प्रचंड उत्साहात हे विद्यार्थी मोर्चात सहभागी झाले होते. अनेकांच्या हातात तिरंगा, संविधान दिसत होते..सरकारविरोधातील राग ‘मिम्स’च्या माध्यमातून व्यक्त करणारे पोस्टर्स या विद्यार्थ्यांच्या हातात होते. हे पोस्टर्स पाहण्यासाठी अन् स्वयंस्फूर्तीने एकवटलेल्या या विद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी अनेक पुणेकर उत्सुकतेने उपस्थित होते आणि काही सहभागी देखील झाले होते. विद्यार्थ्यांनी ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जय भीम’, ‘पेपर लीक की ये सरकार, नहीं चलेगी अबकी बार’, ‘नरेंद्र-धर्मेंद्र राजीनामा द्या’, ‘दिल्ली पोलिस मुर्दाबाद’, ‘तानाशाही नहीं चलेगी’, ‘छात्र एकजूट जिंदाबाद’ अशा गगनभेदी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता..लाल महाल येथे दुपारी दोन वाजेपासूनच विद्यार्थ्यांची गर्दी जमण्यास सुरुवात झाली होती. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास राष्ट्रगीत गायल्यानंतर मोर्चाला सुरुवात झाली. पावसाने हजेरी लावल्यानंतरही तरुणांचा उत्साह तसूभरही कमी झाला नव्हता. मोर्चा पुढे जाताना अधिकाधिक विद्यार्थी त्यात सहभागी होत होते. लाल महालापासून सुरू झालेली ही पदयात्रा पुढे फडके हौद, दारूवाला पूल, नरपतगिरी चौक आणि जुन्या जिल्हा परिषद रस्त्यावरून मार्गक्रमण करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली..मोर्चाच्या शेवटी राहुल डंबाळे, मुकुंद किर्दत, अनिकेत देशमाने, अर्चना शहा, योगेश इंगळे, डॉ.अभिजीत मोरे, रमीझ सय्यद ,निखिल मगर, रविराज काळे, हर्षवर्धन रेपे, प्रथमेश बेलदरे, उदय नागवडे आदींनी आपले विचार मांडले. तसेच, पेपरफुटीमुळे नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना मोर्चामध्ये श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली..‘शिकण्यासाठीच संघर्ष करायची वेळ’‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ असा संदेश दिला होता. मात्र, विद्यमान मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांना ‘शिक्षण घेण्यासाठीच संघर्ष करायला’ भाग पाडले आहे,’’ अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया आंदोलकांनी यावेळी व्यक्त केली. गरिबांच्या मुलांनी शिकायचे की नाही? हक्क मागणारी सामान्य जनता आणि विद्यार्थ्यांना थेट देशद्रोही ठरवले जात आहे. हा जनतेचा आक्रोश असून, तो दिल्लीचे तख्त हलवल्याशिवाय राहणार नाही, असेही काही विद्यार्थ्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले..१५० हून अधिक पेपरफुटीया आंदोलनात सहभागी झालेले हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल सावंत म्हणाले, ‘‘नीटची परीक्षा ही केवळ एक ठिणगी ठरली आहे. प्रत्यक्षात गेल्या १०-१२ वर्षांत १५० हून अधिक परीक्षांचे पेपर फुटले असून यामुळे सामान्य व प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होत आहे. या अन्यायाला व नैराश्याला कंटाळून २१ पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी उभे आहोत. जर संबंधित प्रशासन विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवू शकत नसेल, तर शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे.’’.‘जेन झी’चा सरकारला इशाराया आंदोलनात तरुण विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि संताप लक्षणीय होता. ओंकार ढोबळे म्हणाला, ‘‘ही आता विद्यार्थ्यांची मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. मोठ्या नेत्यांची मुले परदेशात शिक्षण घेतात आणि इथे गरिबांना मात्र शिक्षणाचा अधिकारही दिला जात नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शत्रूच्या महिलेवर देखील लाठी उचलली नाही, इथे दिल्लीत मात्र आपल्याच विद्यार्थिनींना मारले जात आहे. आम्ही ‘जेन झी’ आहोत, शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल.’’ फिरोज पंडोलसिंग म्हणाले, ‘‘आमची पिढी झोपली होती, मात्र या ‘जेन झी’ तरुणाईने आम्हाला जागे केले आहे.’’ तर, नितीन आंधळे म्हणाले, ‘‘सरकारने मुलांची स्वप्ने उद्ध्वस्त केली आहेत. सरकारला ‘मेलोडी’ चॉकलेट खायला वेळ आहे, मात्र रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना भेटायला वेळ नाही.’’.शिष्टमंडळाच्या प्रमुख मागण्या:- केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.- पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी.- न्याय मागणऱ्या आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे तत्काळ मागे घेण्यात यावेत.- देशात पारदर्शक, न्याय्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व प्रवेश प्रक्रिया तातडीने लागू करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.