पुणे

NEET Protest Pune: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात ‘जेन झी’ची तिरंगा पदयात्रा; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची गर्जना

नीट पेपरफुटी, परीक्षा घोटाळे आणि जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ पुण्यातील ‘जेन झी’ तरुणाईची तिरंगा पदयात्रा; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह पारदर्शक, न्याय्य प्रवेशप्रक्रियेची जोरदार मागणी
The protesters also demanded the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan and called for a transparent examination process.

The protesters also demanded the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan and called for a transparent examination process.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रज्वल रामटेके

पुणे : ‘नीट’ पेपरफुटी, वारंवार होणारे परीक्षा घोटाळे आणि त्यावरील सरकारची निष्क्रियता, याचा निषेध करण्यासाठी पुण्यातील ‘जेन झी’ हजारोंच्या संख्येने शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. कोणत्याही संस्था-संघटना किंवा पक्षाचा आधार नसतानाही स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विराट मोर्चा काढत आपला रोष व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Protest
dharmendra pradhan
NEET
Dharmendra
NEET 2026 विद्यार्थ्यांचे भविष्य
protest against government negligence
CJP protest actions
CJP role in democracy