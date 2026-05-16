NEET Paper Leakage Case : वाघमारेच्या मदतीने भरला शिकवणी वर्ग; प्राध्यापक मनीषा मांढरेला सीबीआयकडून अटक

पुणे - देशभरात गाजत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आणखी एका महिलेला दिल्लीत अटक केली आहे. नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ती तज्ज्ञ म्हणून सहभागी होती. तिने यापूर्वी अटक करण्यात आलेली ब्युटी पार्लर व्यवसायिक मनीषा वाघमारे हिच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एकत्र करून विशेष शिकवणी वर्ग घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. .मनीषा गुरुनाथ मांढरे असे अटक करण्यात आलेल्या प्राध्यापक महिलेचे नाव आहे. पांढरे ही येथील एका नामांकित महाविद्यालयात वनस्पतीशास्त्र विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मांढरे हिला चौकशीसाठी दिल्लीत बोलवण्यात आले होते. त्यानंतर चौकशीतून समोर आलेल्या तपासाच्या आधारे तिला अटक करण्यात आली आहे.शिकवणी वर्गात शिकविण्यात आलेले अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी जुळल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे..सीबीआयने केलेल्या चौकशीनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेकडून (एनटीए) मांढरे हिची तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तिला वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांची माहिती होती. एप्रिल २०२६ दरम्यान तिने वाघमारे हिच्या माध्यमातून काही संभाव्य विद्यार्थ्यांना संपर्क साधून पुण्यातील त्यांच्या निवासस्थानी विशेष शिकवणी वर्ग घेतले होते.या वर्गांमध्ये वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र विषयांतील प्रश्न विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यात आले. तसेच, ते प्रश्न वहीत लिहून घेण्यास आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये खुणा करण्यास सांगण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. यातील बहुतांश प्रश्न ३ मे ला झालेल्या नीट-यूजी परीक्षेतील प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेशी जुळल्याचे निष्पन्न झाले..या प्रकरणात यापूर्वी पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरात ब्युटीपार्लर चालविणाऱ्या मनीषा वाघमारे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील धनंजय लोखंडे यांना अटक करण्यात आली होती. लोखंडेच्या संपर्कातून पुणे कनेक्शन समोर आल्यानंतर सीबीआयने तपासाची सूत्रे वेगाने हलविली होती. पुण्यातील अभियांत्रिकी शाखेतील एका विद्यार्थ्यालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र, चौकशीनंतर त्याला सोडून देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सहा ठिकाणी शोधमोहीम -गेल्या २४ तासांत सीबीआयने देशभरातील सहा ठिकाणी शोधमोहीम राबवून गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे, लॅपटॉप, बँक स्टेटमेंट आणि मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. जप्त साहित्याचे सविस्तर विश्लेषण सुरू असल्याचे सीबीआयने सांगितले..आतापर्यंत ९ जणांना अटक -या गुन्ह्यात आतापर्यंत दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून एकूण नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी पाच आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, सखोल चौकशीसाठी सात दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गुरुवारी अटक करण्यात आलेल्या दोन आरोपींना पुणे न्यायालयात हजर करून ट्रान्झिट रिमांड घेण्यात आली असून, त्यानंतर त्यांना पुढील कारवाईसाठी दिल्लीला हजर करण्यात आले आहे..निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर कारवाई -मांढरे ही गेल्या २४ वर्षांपासून वनस्पतीशास्त्र विषयाचे अध्यापन करत आहे. त्या पुढील आठ ते दहा महिन्यांत सेवानिवृत्त होणार होत्या. मात्र त्यापूर्वीच नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणातील त्यांच्या कथित सहभागाचा उलगडा झाल्याने त्या सीबीआयच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत.